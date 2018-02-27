СГК развивает сервис GPRS-сбора данных приборов учета энергоресурсов

Бийск, Алтайский край, , 08:06 — REGNUM На начало 2018 года число многоквартирных домов в городе Бийске Алтайского края, оборудованных GSM/GPRS-модемами — специальными устройствами дистанционного снятия данных — достигло 800. Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), новый сервис позволяет ресурсоснабжающей организации — «Бийскэнерго» (входит в состав СГК) — оперативно осуществлять мониторинг параметров качества и объемов поставляемых энергоресурсов с помощью телеметрической системы передачи показаний общедомовых приборов учета.

Система помогает энергетикам более точно регулировать объем и качество поставляемой тепловой энергии для потребителей ее услуг. Потребителям, в свою очередь, новый сервис дает возможность снять с себя обязанность по регулярному предоставлению в ресурсоснабжающую организацию показаний общедомовых приборов учета.

Для перехода на дистанционный съем данных представитель управляющей организации или собственников многоквартирного дома должен заключить соглашение с предприятием СГК в городе — «Бийскэнерго». После его подписания компания вносит соответствующую информацию в автоматизированную информационную систему, и с этого времени энергетики уже самостоятельно в автоматизированном режиме начинают фиксировать показания общедомового прибора учета.

Для представителей управляющих организаций и собственников жилья работа в системе дистанционного съема данных позволяет просматривать в режиме онлайн и распечатывать часовые и суточные показания приборов учета, а также оперативно получать данные о нештатных ситуациях в работе приборов с указанием причин их возникновения.

При фиксировании нештатных ситуаций в работе общедомовых приборов учета энергокомпания направляет в адрес потребителя сообщение и SMS-уведомление на контактный телефон и электронную почту абонента.

Как отмечают специалисты отделения «Теплосбыт», максимально точный съем данных с помощью телеметрической системы помогает ресурсоснабжающей компании эффективнее формировать балансовую разницу между показаниями общедомового прибора учета и приборами учета собственников жилья.