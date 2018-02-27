Москва, , 18:30 — REGNUM Антироссийские санкции — это очень серьёзный шанс, которым Россия могла бы воспользоваться, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. Об этом он заявил 27 февраля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя обещания американского минфина ввести против РФ новый пакет санкций.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущих, Кричевский призвал российское население не обращать на санкции внимания и продолжать жить, как прежде.

«Как работали, так и будем работать, — заявил экономист. — Россия на протяжении столетий жила под санкциями, и как-то мы справились. Когда против вас вводят санкции, вы мобилизуетесь и сосредотачиваетесь. Для нас это очень серьёзный шанс».

Кроме того, он предположил, что истинная причина появления антироссийских санкций — это желание американских властей успокоить общественное мнение США в связи с мнимым вмешательством РФ в американские выборы.

С ним не согласился другой гость программы, политолог Дмитрий Абзалов, который отметил, что, хотя для введения санкций против РФ у США есть внутренние причины вроде выборов в конгресс, нельзя забывать и о внешних. К числу таких эксперт отнёс желание Вашингтона ограничить российские возможности для развития, а также создать эффект дамоклова меча, дабы все понимали, что при необходимости санкции могут быть введены против любого российского политика или бизнесмена.

«Когда нас пытаются уверить в том, что есть прямая связь между состоянием российской экономики и санкциями, это лукавство, — заявил в свою очередь советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. — Я задаюсь вопросом: в 90-е годы не было антироссийских санкций и даже были программы, чтобы поддержать РФ и её интеграцию в мировое пространство. Почему же экономика РФ тогда падала и дошла до критической черты, а сегодня, несмотря на все санкции и бурную риторику времен холодной войны, экономика России не снижается?»

Также Хинштейн отметил, что, несмотря на санкции, в РФ не упал ни один из важнейших социально-экономических показателей. Кроме того, он напомнил, что у России есть огромный внутренний рынок, который позволяет ей продолжать продажу своих товаров, невзирая на внешние ограничения.

Напомним, что поводом для этой дискуссии стало заявление американского министра финансов Стивена Мнучина, сообщившего, что очередные антироссийские санкции будут введены США в течение 30 дней. До этого Мнучин уже информировал общественность, что подведомственное ему министерство готовит новые санкции против Москвы. Ранее, 16 февраля, США официально обвинили 13 российских граждан и три российские компании во «вмешательстве» в американский электоральный процесс 2016 года. Соответствующее заявление опубликовал американский спецпрокурор Роберт Мюллер.