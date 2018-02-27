Сплошные убытки: белорусская промышленность продолжает падение

Минск, , 17:54 — REGNUM Падение белорусской промышленности продолжается. Согласно данным Национального статистического комитета, несмотря на сокращение численности убыточных промышленных организаций в 2017 году, в целом сумма чистого убытка всех нерентабельных промпредприятий страны выросла более, чем на 50%.

Так, по информации Белстата, за прошлый год количество организаций, терпящих убытки, в промышленной сфере уменьшилось на 11% (с 354 до 315), удельный вес этих предприятий тоже сократился по сравнению с 2016 годом на 2,4% — до 19,5%. Тем временем сумма чистого убытка таких предприятий за 2017 год увеличилась до 1 млрд 453,5 млн рублей, а это 54,1%. Сумма чистого убытка на одну нерентабельную организацию выросла на 4 млн 614,4 тысячи рублей, то есть на 73,2%.

Что касается рентабельности продаж, то за 2017 год этот показатель вырос на 1,3% и составил (9,3%) по сравнению с 2016 годом. Рентабельности проданных товаров достигла отметки в 11,8%, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

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По итогам 2017 года промышленные предприятия Белоруссии достигли прибыли (с учётом вычета всех налогов) в размере 3 млрд 613,6 млн рублей (около $730 млн), это на 1,5% больше показателя 2016 года. Прибыль от реализации выросла на 31,7% — до 9 млрд 331,3 млн рублей.

По мнению экспертов, сокращение количества предприятий, работающих с убытками, может быть обусловлено реструктуризацией долгов, а также с тем, что сами руководители промышленных организаций стали внимательнее распределять финансы. В то же время экономисты обращают внимание на то, что предприятия, которые год из года терпят убытки, не могут существовать по прежним правилам, так как проблема официально убыточных предприятий куда сложнее: многие предприятия работают с рентабельностью около 5%.

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Белорусская промышленность продолжает своё падение уже несколько лет подряд, особенно это стало заметно в 2015 году. Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2015 года задолженность предприятий по кредитам банков увеличилась на 15,4%, а к 1 мая суммарные убытки предприятий республики достигли 9,3 трлн белорусских рублей (около $600 млн), число убыточных организацией на тот момент достигало 21,5% от общего количества организаций. Но хуже всего пришлось машиностроительной отрасли, где число убыточных организацией достигало 40%. Такая ситуация в промышленности во многом обусловлена закостенелостью местной экономической модели, а также её направленностью на госкапитализм.

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Отметим, что почти весь имеющийся на территории Белоруссии промышленный комплекс достался стране в наследство от СССР. В частности, здесь были построены Минский тракторный завод, завод по производству телевизоров и радиотехники «Горизонт», Минский завод холодильников, Минский автомобильный завод и другие предприятия. Долгие годы после распад СССР белорусская экономика поддерживалась во многом за счёт прямых и косвенных дотаций из России. Но и это не спасло промышленность Белоруссии от серьёзных проблем, которые власти страны долго не желали признавать и, следовательно, что-то менять.

Одной из существенных проблем для республики является также забитость складов предприятий товарами, на которые наблюдается низкий спрос на внутреннем и внешнем рынках. В 2017 году запасы готовой продукции сокращались несколько месяцев подряд: в мае этот показатель уменьшился на 141,6 млн, а в августе уже — на 85,5 млн. Однако вскоре эта тенденция была прервана. Так, за январь 2018 года забитость складов организаций промышленности увеличилась на 363,1 млн рублей и на 1 февраля достигла 4 млрд 213,6 млн рублей. В результате соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в начале этого года составило 60,4% против 69,9% в январе прошлого года.

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