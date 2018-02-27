Кредиты не дают. Эксперты допускают дефолт Украины и падение курса гривны

Киев, , 17:06 — REGNUM Эксперты и политики считают, что правительство Украины Владимира Гройсмана попытается отложить или растянуть во времени процесс повышения тарифов на газ для населения, чтобы не сорвать кредитную программу с международным валютным фондом. Повышение тарифов станет непопулярным шагом накануне президентских выборов 2019 года.

В частности, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский раскритиковал экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка за подписание невыгодного для страны меморандума с МВФ.

«Есть большая проблема, потому что предыдущее правительство господина Яценюка умудрилось внести вопросы внутреннего тарифообразования в меморандум с МВФ. Действующее правительство Владимира Гройсмана вынуждено выполнять взятые на себя обязательства. Украинская сторона будет предлагать МВФ варианты, потому что МВФ требует соблюдать импортный паритет, чтобы цена на газ для населения соответствовала ценам на европейских газовых хабах», — напомнил Землянский 27 февраля в эфире телеканала «112 Украина».

При этом политолог Валерий Димов отметил, что выполнение требований МВФ зависит не только от воли президента Украины Петра Порошенко, но и от парламента.

«Те требования, которые ставит МВФ, они зависят не только от Порошенко, но и от решения парламента. Мы не видим негативных отчетов, но мы видим, что условия не выполняются. Техническая миссия МВФ уехала ни с чем. Мы не видели каких-то прорывов. Украинское правительство пытается выполнить требования, которые ставит МВФ, промежуточными решениями. Но с другой стороны, их трудно будет провести через парламент. Требования создать антикоррупционный суд и повышение тарифов зависят не от переговоров Порошенко — Лагард. Безответственность и временность лиц, которые находятся и выполняют обязанности на руководящих должностях, несет негатив. Нет ответственных людей», — считает Димов.

Кроме того, политолог Александр Солонтай заявил, что правительство хочет снизить финансовую нагрузку на украинских граждан.

«Правительство хочет смягчить свою ответственность и снизить нагрузку на граждан в виде повышения тарифов. МВФ не настаивает, чтобы цены на газ были подняты именно сейчас, в апреле месяце. Если антикоррупционный суд будет создан и запущен в соответствии с международными стандартами и требованиями МВФ, то этого будет достаточно на этом этапе, чтобы возобновить сотрудничество. А вопрос газа может быть перенесен на поздние периоды, как и вопрос земли, и второй части пенсионной реформы… Украинское государство не завалится от того, что МВФ перестанет его кредитовать», — сказал Солонтай.

По его словам, сегодня рада не способна принять безупречный законопроект по антикоррупционному суду.

«Возможно, будет частичное поднятие цен на газ и будет частично принят правильный проект закона об антикоррупционном суде. Это приведет к возобновлению финансирования. Если украинский парламент, правительство и президент не сработают на получение транша, то никакого запасного варианта они не имеют. Это критическая ситуация для них как для политиков и для государства. Расплачиваться за срыв сотрудничества с международными кредиторами придется украинским гражданам. Опять снизится курс гривны, подорожают товары», — прогнозирует Солонтай.

В то же время депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин допускает, что Украина может объявить дефолт.

«Власти ведут безответственную долговую политику, результатом которой может стать дефолт. В 2017 году госдолг увеличился на 211,9 млрд грн (7,848 млрд долл). Стране нужны перевыборы и новая команда менеджеров, которые знают, как обеспечить экономический рост», — написал Левочкин в Твиттер.

Напомним, 12−16 февраля в Киеве работала группа экспертов Международного валютного фонда. Они провели технические консультации с украинскими чиновниками в вопросе предоставления Украине очередного кредита. По итогам переговоров МВФ не пообещал возобновить кредитование правительства Украины.

Как сообщалось, в 2018 году Украина направит на обслуживание государственного долга 130,2 млрд грн (4 млрд 511 млн долл). Это почти на 20 млрд грн (693 млн долл) больше, чем в прошлом году.

В частности, на погашение внешнего госдолга выделят 61,7 млрд грн (2,137 млрд долл), внутреннего — 114 млрд грн или 3,950 млрд долл. Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года предельный объем украинского госдолга составит 1,999 трлн грн или 69,2 млрд долл (60% ВПП). При этом долг Украины перед МВФ составляет 12 млрд долл.