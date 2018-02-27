Крупнейший застройщик Крыма «погорел» на махинациях

Симферополь, , 16:24 — REGNUM На группу компаний КСК, ведущую строительство ряда крупных объектов на Южном берегу Крыма, завели уголовное дело по факту мошенничества. Об этом 27 февраля во время рабочего совещания сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Возбуждено уголовное дело по факту данного, я считаю, преступления. Люди были обмануты», — констатировал глава Крыма.

По словам министра строительства и архитектуры РК, на одном только проекте «Морского квартала в Алуште», который предполагал строительство 150 тыс. квадратных метров курортных апартаментов — три 18-этажных дома — были привлечены средства дольщиков на 198 миллионов рублей.

«Уже несколько лет стройплощадка представляет собой пустырь, 68 человек внесли свои средства, а на объекте, кроме обнесённой забором площадки, ничего нет. Мы не можем остаться в стороне. Девять пострадавших уже решили свой вопрос, застройщик дал им возможность перейти на другой объект, который он строит на территории Крыма. Четверым вернули деньги. По остальным ведётся работа и предлагается либо денежная компенсация, либо другие объекты недвижимости», — рассказал министр.

Глава РК пообещал применить в адрес подрядчика жесточайшие меры.

«На контроль все объекты, которые строил он или связанные с ним лица. Надо решать вопросы в интересах людей, а застройщику надо в уголовном порядке дать оценку. Это чисто мошеннические действия», — подчеркнул Аксёнов.

Напомним, в 2016 году на ялтинском международном экономическом форуме представители компании КСК подписали с ялтинскими и алуштинскими властями соглашения о строительстве крупных курортных комплексов, обещав инвестировать в проекты около трех миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года глава РК Сергей Аксёнов констатировал, что угроза сноса строений не остановила нелегальных застройщиков. С 2018 года власти РК стали применять к недобросовестным застройщикам новые методы финансового наказания. Так, в начале февраля владельцам одной из гостиниц, построенной в нарушение норм, в тысячу раз повысили стоимость аренды земли — до 64 млн рублей в год.

«Мне вчера доложили, что для семиэтажной гостиницы «Калипсо» установлена арендная ставка в размере 64 миллиона рублей в год. Это один из объектов, который стоит на срезе воды — был климатопавильон, а затем в 2016 году стал гостиницей», — сообщал глава РК.

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