РЖД и Казахстанские железные дороги решили взяться за ВСМ «Евразия»

Москва, , 16:02 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» и АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» (КТЖ) будут совместно участвовать в проработке проекта железнодорожного коридора «Евразия». Соответствующий меморандум подписали главы компаний Олег Белозёров и Канат Алпысбаев, сообщили 26 февраля на сайте РЖД.

Согласно документу, компании будут сотрудничать в области организации скоростных и высокоскоростных грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, включая транзитные перевозки в сообщении Китай — Европа. Также стороны будут совместно работать в сфере организации перевозок товаров электронной торговли специализированным подвижным составом.

РЖД и «Казахстанские железные дороги» также намерены подготовить предложения для разработки нормативной базы, необходимой для создания и эксплуатации ВСМ. Компании проведут детальное изучение технических аспектов проекта, а также они намерены договориться о разработке совместного технико-экономического обоснования в соответствии с поручениями правительств своих государств.

Стороны готовы рассмотреть различные варианты пунктов смены ширины колеи ВСМ, проходящей по маршруту Москва — Казань — Екатеринбург — Челябинск — Горбуново — Петропавловск — Кокшетау — Астана — Караганда — Балхаш — Капшагай — Алтынколь совместно с Государственной компанией «Китайские железные дороги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая протяженность высокоскоростной магистрали «Евразия» составит 9 тысяч 447 км, из которых по территории России пройдет 2 тысячи 366 км. Проект магистрали «Москва — Казань» протяжённостью 770 км рассматривается как первый российский участок будущей ВСМ «Евразия» — грузопассажирской высокоскоростной линии, которая должна соединить высокоскоростные линии Китая с европейской Euro Carex.

Магистраль станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Добраться от начальной до конечной точки маршрута пассажиры смогут максимум за 3,5 часа. Магистраль соединит между собой Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Позднее её планируют продлить до Екатеринбурга, а в перспективе — до Пекина.

Реализация проекта ВСМ «Москва — Казань» предварительно оценивается в 1,26 трлн рублей. Начало строительства магистрали намечено на 2018 год, а запуск её в эксплуатацию — на 2022—2023 годы.

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