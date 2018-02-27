Экономике РФ предрекают сложную адаптацию к новым санкциям

Москва, , 13:44 — REGNUM Российской экономике будет не так просто адаптироваться к новым санкциям, которые США планируют ввести в конце марта 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 февраля заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Глава минфина США Стивен Мнучин накануне заявил, что США планируют ввести новые санкции против РФ. Так, по его словам, страна реализует ограничительные меры, о которых говорилось ранее, а также введет новые в течение 30 дней. Речь идет, в частности, о санкциях в отношении так называемого «кремлевского списка», часть которого США опубликовали 30 января. Туда вошли 210 человек, в том числе правительство РФ, главы обеих палат парламента, а также крупнейшие корпорации и бизнесмены РФ. Какими могут быть новые ограничительные меры, минфин США пока не уточнял.

«Теоретически возможны санкции против суверенного российского долга. Маловероятно, что новые меры коснутся системы электронных банковских расчетов SWIFT. Я думаю, что эти санкции будут персонализированными, не в смысле каких-то физических персон, хотя это тоже не исключается, но прежде всего будет набор или перечень некоторых компаний из ключевых, по мнению американской стороны, секторов российской экономики», — предполагает Николаев.

С его точки зрения, под очередным пакетом санкций будет подразумеваться расширение списка физлиц и юрлиц, в отношении которых будут действовать такие ограничения, которые уже действуют в отношении некоторых компаний и физических лиц сегодня. Вопрос о том, как они будут воздействовать, пока остается открытым. По словам Николаева, определенная адаптация к санкциям в РФ уже наступила и российская экономика это явно демонстрирует.

«Но тем не менее много будет зависеть от широты новых санкций. Такое впечатление, что американцы сделают всё, чтобы это не было чисто символическим шагом, у них дело принципа — показать, что это действенные, масштабные санкции. Если это так, то значит, этот перечень будет значительным. А значит, российской экономике потребуется новый этап адаптации к санкциям», — опасается Николаев.

Он считает, что если санкции будут существенными, то это в первую очередь отрицательно скажется на российской валюте, а также на динамике экономического роста. Между тем пока экономика РФ кажется эксперту относительно готовой к изменениям.

«Пока наша валюта демонстрирует рост, пока есть еще определенные деньги в загашнике. Но мы были в большей степени подготовлены и три с половиной года назад — в первую очередь запас резервов был более существенным. Тем не менее мы в течение двух лет наблюдали отрицательную динамику ВВП. Правда, тогда санкции вводились при том, что темпы роста замедлялись и экономика уходила в минус. Сейчас в этом плане ситуация чуть лучше, у нас намечен хоть и неуверенный, но рост. Так что можно сказать, что и к этому пакету санкций экономика адаптируется, но в этот раз с большим трудом», — считает Николаев.

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