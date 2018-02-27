Генпрокуратуре разрешат передать Следственному комитету миллионы

Москва, , 13:20 — REGNUM Законопроект, позволяющий Генпрокуратуре передать Следственному комитету валюту, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Предлагается внести изменения, которые позволят резидентам, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства, а также на открытые в уполномоченных банках счета федеральных органов государственной власти (государственных органов), осуществляющих предварительное следствие и дознание.

Например, Генеральной прокуратуре с момента создания Следственного комитета необходимо передать СК денежные средства в валюте, изъятые по конкретным уголовным делам в результате предварительного следствия и дознания, которые до настоящего времени хранятся на внебюджетных счетах ГП по учету средств, поступающих во временное распоряжение, отмечают авторы. В соответствии с нынешним законодательством такая операция запрещена.

На внебюджетных счетах Генпрокуратуры по учету средств, поступающих во временное распоряжение, в банках более 10 лет не востребованы денежные средства в сумме 4,912 млн рублей и средства в валюте иностранных государств — в сумме 1740 английских фунтов стерлингов, 110 тыс. японских иен, 4, 279 млн долларов США, 61,125 евро, приводятся данные в сопроводительных документах.