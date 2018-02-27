Рубль может приблизиться к 55

Москва, , 09:09 — REGNUM Укреплению рубля способствуют сразу два фактора: решение рейтинговых агентств и спрос на российскую валюту на фоне сохраняющегося интересу к российскому госдолгу, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«Текущий долгосрочный тренд на укрепление российского рубля пока сохраняется. Промежуточные цели находятся на уровне 55,85 рубля за доллар и, возможно, ниже, 55,10 рубля.

После достижения этих уровней обосновано ожидать снижения рубля к значениям конца 2017 года в районе 58,50 рубля за доллар США», — отметил эксперт.

Недавно рейтинговое агентство S&P приняло решение о повышении кредитного рейтинга России с ВВ+ до ВВB — со стабильным прогнозом, а агентство Fitch сохранило рейтинг ВВВ — с позитивным прогнозом.

«Решения по повышению рейтинга России до инвестиционного, а также отсутствие санкций на российский госдолг станут драйверами притока инвестиций в российские ОФЗ.

Это, конечно же, поддержит рубль в моменте и вполне способно привести к обновлению максимумов января 2018 года на отметке 55,57 рубля за доллар с последующим достижением указанной выше цели в 55,10 рубля за доллар», — пояснил Авинов.

Однако, в перспективе нескольких ближайших недель движение рубля против доллара может в большей степени зависеть от динамики нефтяных котировок, максимум по которым нефть показала в январе, а также тенденции на укрепление доллара на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США в марте.

«Таким образом, реальные ближайшие цели для укрепления рубля находятся на уровне 55,10 рубля за доллар США, где обоснованно можно присмотреться к покупке долларов за рубли с целью последующего снижение курса до уровня 58 рублей за доллар», — считает эксперт.

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