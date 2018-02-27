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Рейтинг РФ повысили, но настроение испортили — эксперт

Экономика

Можно не согласиться с оценками S&P перспектив мирового роста, заявил эксперт

Рейтинг РФ повысили, но настроение испортили — эксперт
Иллюстрация:  Скриншот fortune.com
S&P

Москва, 27 февраля 2018, 08:26 — REGNUM  Повышение кредитного рейтинга Российской Федерации от агентства S&P ожидалось давно. Рейтинг повысили до инвестиционного уровня, однако прогноз по рейтингу изменили с позитивного на стабильный. В целом инвесторы уже давно дисконтировали инвестиционный уровень российских долгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Цены на облигации интенсивно росли. Спрэд по доходности десятилетних еврооблигаций с казначейскими облигациями США сократился до 138 базисных пунктов, а уровень CDS на наши облигации опустился до значений 2013 года.

Таким образом, к формальному решению S&P рынок был готов, но неожиданным оказался сопроводительный комментарий агентства к своему решению. Прогнозы S&P по российской экономике были, скажем так, ниже общего консенсуса.

«В своих пессимистичных прогнозах S&P исходит из того, что в российской экономике будут преобладать структурные недостатки — доминирующая роль государства, низкий уровень конкуренции и инноваций, а также неблагоприятный инвестиционный климат», — пояснил эксперт.

По его мнению, отрицать то, что данные негативные тенденции присутствуют в российской экономике, было бы неправильно. Главный вопрос — станут ли они главным трендом в экономике России в ближайшие годы? Тут однозначного ответа нет.

«Если геополитическая обстановка будет обостряться, то наверняка государственное влияние на экономические процессы будет усиливаться. В этом случае в принципе будет сложно оценивать экономику в рамках традиционных показателей.

В отдельных отраслях могут наблюдаться очень высокие темпы роста, а в других может быть и спад», — пояснил Богданов.

С другой стороны, можно не согласиться с оценками S&P перспектив мирового роста. Опережающие индикаторы говорят, что пик роста мировой экономики мы уже прошли, дальше (2−3 года) темпы могут упасть до 1,5−2%, в отдельных странах возможна даже рецессия.

«В общем, решение агентства S&P по суверенному российскому рейтингу оказалось маленьким бочонком меда с ложкой дегтя», — высказал свое мнение эксперт.

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Международные экономические рейтинги

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