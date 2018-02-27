Рубль настроен оптимистично

Москва, , 07:06 — REGNUM Российская валюта резко укрепилась к иностранным валютам с открытия торгов 26 февраля на Мосбирже. В парах доллар/рубль и евро/рубль образовались ценовые разрывы (гэп), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Гэпы появились в результате выходного дня в России и повышения рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P в пятницу, 23 февраля. Индекс государственных облигаций России (RGBI) отреагировал на повышение рейтинга ростом на 0,33%, до 145,04.

Дополнительную поддержку рублю оказал текущий налоговый период, пик которого пришелся на 26 февраля (НДПИ, НДС и акцизы). На американской сессии укреплению рубля способствовали нефтяные котировки. Баррель Brent подорожал до $67,86 руб. По итогам дня курс доллара снизился до 55,70 руб., курс евро — до 68,57 руб.

Сегодня, 27 февраля, на торгах в Азии нефтяной рынок находится в небольшом минусе. Рынок заложил в цены повышение странового рейтинга.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится выступление Джерома Пауэлла в качестве нового главы ФРС США перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей конгресса США (16:30 мск). Трейдеры и инвесторы надеются от него услышать комментарии по денежно-кредитной политике и экономике.

Это будет его первое выступление, поэтому неизвестно, как на него отреагируют рынки. Если отталкиваться от технического анализа, то стоит ожидать ослабления рубля к доллару до 56,17 руб., к евро — до 69,11 руб.

Повышательное движение рублёвых пар стоит воспринимать как коррекцию. Скорее всего, коррекция начнется после падения цен на Brent ниже $67,05.

Напомним, 26 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 81 коп. (-1,44%), до 55,70 руб., курс евро — на 105 коп. (-1,52%), до 68,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-12,04%), евро/рубль — 333,0 млн евро (+13,45%).

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