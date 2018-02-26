Доходность средств фондов РФ на счетах ЦБ в 2017 году была отрицательной

Москва, , 23:42 — REGNUM Доходность от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на счетах Банка России в иностранной валюте по итогам 2017 года оказалась отрицательной. Такие данные 26 февраля приводит пресс-служба Министерства финансов России.

В общей сложности в федеральный бюджет в 2017 году поступило 51,49 млрд рублей доходов от размещения средств Резервного фонда и ФНБ в разрешенные финансовые активы, в том числе от размещения средств Резервного фонда — 0,652 млрд рублей, средств ФНБ — 50,84 млрд рублей.

При этом, как сообщается, проценты по валютным счетам в Центробанке составили 0,646 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы — 50,19 млрд рублей.

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 2017 год, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, составила минус 0,10% годовых.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешённых иностранных валют, также составила минус 0,10%.

Как отмечают в Минфине, отрицательная доходность размещения средств фондов на счетах в иностранной валюте в Центробанке в 2017 году «носит расчётный, условный характер», поскольку рассчитана за период с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно, тогда как реальный процентный период, за который выплачивались суммы процентов по счетам фондов в Банке России, завершился 15 декабря 2017 года.

«По его итогам зафиксирован положительный финансовый результат как по Резервному фонду (0,652 млрд рублей), так и по ФНБ (0,646 млрд рублей). Указанные суммы доходов в полном объёме зачислены в федеральный бюджет» — говорится в сообщении.