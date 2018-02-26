Россельхознадзор отложил введение запрета на поставки молока из Белоруссии

Москва, , 18:42 — REGNUM Россельхознадзор принял решение о переносе сроков введения ограничений на поставки в Россию молока и ряда других видов молочной продукции из Белоруссии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба российского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение касается поставок из Белоруссии натурального и сухого молока и сливок, сгущёнки, молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка.

Уточняется, что новой датой введения ограничений определено 6 марта 2018 года.

«Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 мск 6 марта будут возвращены в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что ограничения будут введены с 26 февраля. Причины переноса сроков в Россельхознадзоре не уточняют. Между тем сегодня стало известно о проведении в Москве встречи представителей российского надзорного ведомства с коллегами из Белоруссии.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия БелоруссииЛеонид Маринич заявил журналистам, что все вопросы, связанные с запретом поставок белорусской молочной продукции в Россию, Минск планирует урегулировать «в течение дня».

Напомним, в середине января Россельхознадзор взял под усиленный лабораторный контроль четыре белорусских предприятия — Миорской мясокомбинат, «Инко-Фуд», «Дубравский бройлер» и «Бабушкина крынка». Причиной этого послужило обнаружение в продукции указанных предприятий следов антибиотиков. Кроме этого, нарушения качественного состава сотрудники ведомства выявили ещё на девяти белорусских предприятиях.

С конца января были введены ограничения на поставки в Россию продукции компании «Бабушкина крынка». В сухом молоке, поставляемом компанией, был обнаружен антибактериальный препарат «Норфлоксацин».

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