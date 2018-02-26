Паралич газоснабжения, крах экономики: Что несет Украине «Северный поток-2»

Киев, , 18:38 — REGNUM На Украине обсуждают информацию о том, что правительство Германии уже в марте может выдать разрешение на строительство газопровода «Nord Stream-2» («Северный поток-2»), передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.

В частности, о возможности такого поворота дел заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, ссылаясь на собственные источники компании.

«Уже в марте правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство… В связи этим нужно ускорить работу по привлечению западного партнера в управление ГТС Украины», — отметил Коболев.

Экс-президент Украины Леонид Кучма задается вопросом, как именно Киев будет убеждать Германию в ненужности «Северного потока-2».

«Меркель заявила: «Нет, надо». А они деньги считают… Теперь давайте вспомним: я подписал с Путиным и Шредером соглашение о создании консорциума по нашей трубе. К нам с удовольствием были готовы присоединиться Франция и Италия. Что у нас в Украине тогда возникло? Меня обвинили во всех смертных грехах, что я страну продаю — что главное наше богатство — трубу продаю», — пожаловался бывший глава государства в интервью «Сегодня».

"Андрей Коболев традиционно добротно исполняет роль агента «Газпрома»… На данном этапе… (Коболев) информирует украинское правительство о том, что остался всего за месяц до начала строительства «Северного потока-2 «. Ну что тут сказать — он уверенно ведет украинскую ГТС к коллапсу», — комментирует ситуацию украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Украинское издание «Экономическая правда» также констатирует, что постройка второй очереди трубопровода «Северный поток» стала реальностью почти на 100%, а это «чревато крайне тяжелыми последствиями не только для газотранспортной системы и доходов государства от транзита, но также для всей системы газоснабжения страны».

Как отмечается в публикации, если Германия что-то решила в современной Европе, то, скорее всего, так уже и будет, тем более, что в строительстве заинтересованы и другие европейские тяжеловесы.

«Поэтому попытки Украины и ряда других стран, преимущественно из Восточной Европы, заблокировать поток, взывать к разуму и указывать на неоднозначные последствия монополизации поставок российского газа по северному потому результатов не принесли», — констатирует СМИ.

Издание также приводит мнение эксперта Валентина Землянского, который утверждает, что в случае вывода на проектную мощность Северного и Турецкого потоков, Украине останется транзит в объеме 15−20 млрд кубометров в год. Землянский отмечает, что в этом случае ГТС Украины превратится в убыточный металлолом, а работа всей системы внутреннего газоснабжения будет парализована из-за невозможности нормальной работы газопроводов высокого и среднего давления.

Украинское госинформагенство «Укринформ» со ссылкой на немецкий Spiegel приводит информацию относительно финансового аспекта проекта.

«Запланированный газопровод Nord Stream-2 приведет к увеличению расходов в Германии… Федеративная республика должна будет вложить почти 2,7 млрд евро в строительство ответвления газопровода, который будет распределять российский газ в Германии и далее на Чехию», — говорится в статье.

«Часть этой стоимости ляжет на плечи конечных пользователей, то есть немецких потребителей, хотя затраты первоначально должны будут взять на себя оптовики, которые будут использовать новый трубопровод», — подчеркивает «Укринформ», намекая, что Германия «не потянет» расходы такого масштаба.

ИА REGNUM напоминает, что 31 января компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. 21 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Северстали» выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован.