Киев повысит цены на газ — правительство Украины сравнивают с наркобаронами

Киев, , 17:54 — REGNUM Правительство Украины не будет повышать цену на газ в отопительном сезоне 2017/2018 гг. В то же время в кабмине соглашаются с требованием Международного валютного фонда повысить тарифы на голубое топливо для населения. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире «5 канала».

По его словам, цены на газ будут пересмотрены к осени 2018 года.

«Цена на газ в отопительном сезоне повышаться не будет. Экономических предпосылок для повышения нет… Сейчас переговоры с МВФ происходят только с той точки зрения, которую правильную формулу нам записать, чтобы ни у кого не было вопросов — ни у МВФ, ни у правительства Украины, и, самое главное, чтобы эта формула была понятна гражданам Украины», — сказал Розенко.

В свою очередь, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко призвал власти не повышать тарифы на газ и провести аудит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» и её дочки «Укргазвыдобування».

"Правительство за очередной кредит Международного валютного фонда хочет в очередной раз поднять цены на газ. Вице-премьер Кистион заявил, что рентабельность государственной компании «Укргазвыдобуванна» — 250%. Куда поднимать тарифы? За чей счет эта рентабельность? Колумбийские наркобароны не зарабатывают столько на продаже наркоты, как у нас власть на продаже газа для украинских граждан. Поэтому мы требуем отказаться от планов повышения тарифов, провести аудит «Нафтогаза» и «Укргазвыдобування». Инвестируются ли эти средства в повышение добычи собственного газа, в модернизацию, в энергосбережение?» — задался вопросом Ляшко 26 февраля.

Он обвинил правительство Украины в консервации бедности украинцев.

«70 млрд грн. (2, 594 млрд долл.) субсидий на коммуналку и меньше 1 млрд грн. (37 млн долл.) — на замену окон, котелен, теплотрасс и утепление домов. Фактически это консервирует бедность и энергозависимость вместо того, чтобы снижать стоимость коммуналки и цену на газ за счет добычи собственного газа, торфа, угля», — сказал Ляшко.

Кроме того, депутат, лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал раду пересмотреть бюджет Украины на 2018 год в части снижения коммунальных тарифов.

«Мы считает, что правительство должно отчитаться перед парламентом и представить программу выходы из кризиса. Правительство уже работает почти два года и не имеет представленной программы выхода из кризиса… Если это не будет сделано, наша фракция будет требовать отставки правительства. В рамках этого мы требуем пересмотреть бюджет на 2018 год… Сегодня наиболее ответственное решение, которое должен принять парламент — снижение тарифов на коммунальные услуги, снижение затрат на силовой блок, что даст возможность выделить ресурсы на повышение соцстандартов», — сказал Бойко.

В то же время депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что ввод системы RAB-тарифов приведет к подорожанию электроэнергии.

«RAB-тарифы (стимулирующий тариф — ИА REGNUM ) — это очередное повышение тарифов на электроэнергию, которое готовится. Мы требуем отменить постановление о введении RAB-тарифов. Это 30 млрд грн. (1, 111 млн долл. — ИА REGNUM ), которые положит в карман президент в коррупционной среде», — сказала Тимошенко.

При этом политический эксперт Сергей Кандауров допускает, что правительство введет для населения Украины поэтапное повышение тарифов на газ с осени 2018 года.

«Сегодня в Украине население испытывает серьезное давление в вопросе тарифов. Мне интересно, как долго можно испытывать терпение населения в этом отношении?.. Сегодня увеличивать тарифы — это очень жестко. Думаю, что у населения будет жесткая реакция», — отметил Кандауров 26 февраля в эфире «112 Украина».

Как сообщалось, 22 февраля спикер рады Андрей Парубий заявил, что сейчас переговоры правительства с МВФ о повышении тарифов на газ находятся в «горячей стадии». По его словам, украинские власти предложили МВФ провести «поэтапное повышение» цен на газ. При этом Парубий прогнозирует, что окончательные договоренности с МВФ будут достигнуты к маю 2018 года.

Напомним, ранее в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный минфином Украины анализ проекта финансового плана «Нафтогаза». Согласно документу, с 1 апреля 2018 года цена на газ для населения может вырасти на 62%.