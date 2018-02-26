«Вы ещё вход в аэропорт платным сделайте»: скандал в Тюмени

Тюмень, , 18:01 — REGNUM Тюменцы возмущены изменением правил парковки в международном аэропорту «Рощино». С 1 марта бесплатно на привокзальной площади можно будет находиться лишь 15 минут и один раз в течение часа. Повторный заезд будет стоить 200 рублей. Нововведение в социальных сетях назвали цирком.

Как поясняют в «Рощино», новые правила разгрузят парковку на 30%. Проблемы создали таксисты, которые ездят по кругу в ожидании клиентов.

«Парковка Р1, расположенная на привокзальной площади, предназначена только для посадки или высадки пассажиров. На фоне растущего пассажиропотока аэропорт был вынужден внести новые правила заезда. Это сделано в целях оптимизации движения транспорта, сокращения очередей перед въездом на краткосрочную парковку в пиковые часы работы аэропорта и избежания скопления пассажиров на входе в терминал», — прокомментировала причины изменений порталу 72.ru пресс-секретарь аэропорта Рощино Валерия Яковлева.

Тюменцы, безусловно, негодуют. Ранее парковка была бесплатной 20 минут. Сократили время до 15. Теперь ограничили число заездов в час. А бесплатно припарковаться, по их словам, можно лишь на стоянке, которая уже забита автомобилями сотрудников и таксистами. То есть нигде.

«Цирк да и только. Вы еще вход в аэропорт платным сделайте», — иронизируют некоторые.

«Достали эти клоуны. Приедешь встречать, пока люди багаж получат, все 40 минут пройдут, приходится круг давать! Сделайте тогда парковку минуту бесплатно, зачем стесняться! А договор с таксопарками нельзя заключить?! Чтобы вышел, и такси стояло по вменяемой цене — сел в первое и поехал. Теперь таксисты еще будут стоимость парковки включать в цену!», — возмущается один комментатор.

«Парковка у аэропорта уже притча во языцах. Столько стоят перелёты, что парковки не только бесплатные должны быть, но и, как минимум, с бесплатным кофе. Тем более построен и отремонтирован аэропорт не каким-то частником, а на наши же налоги. Бесплатную же парковку там ни разу не видела, хоть и искала», — возмущается другая.

Но в пресс-службе международного аэропорта заявили, что были готовы к потоку критики, но установленные правила менять не собираются. Тем более в других аэропортах, к примеру в «Пулково», правила парковки ужесточили аналогичным образом еще в 2017 году. А улетающие и встречающие пошумели, повозмущались и со временем смирились.

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