Набиуллина отреагировала на критику Центробанка со стороны Матвиенко

Москва, , 17:22 — REGNUM Банк России не будет останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений роста доли государства в нём. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 февраля на заседании Межрегионального банковского совета в Совете Федерации.

«Задавали вопрос выступающие, будем ли мы останавливать, например, процесс оздоровления, оставлять недобросовестных игроков на рынке из-за того, что будем опасаться, что доля государства вырастет», — приводит слова Набиуллиной «Коммерсантъ»

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор не собирается этого делать, поскольку «наибольший вред здоровой конкуренции наносит то, что недобросовестные, нечестные игроки конкурируют с честными, потом всё уже остальное».

Набиуллина также отметила, что Центробанк будет стараться быстрее выводить на рынок санированные банки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проводимая Центробанком чистка банковского сектора привела к снижению конкуренции и к монополии крупных банков, многие из которых являются государственными.

Регулятор и финансовые власти должны следить за соотношением государственных и частных банков, сказала Матвиенко, отметив, что на сегодняшний день состояние конкуренции в банковской сфере России «далеко от идеального».

Списекр Совета Федерации также призвала Центробанк «внимательно следить за риторикой», так как сегодня заявления представителей регулятора напоминают «сводки с театра военных действий» и этим подрывают доверие клиентов к отечественным банкам.

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