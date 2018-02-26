Рубль — «король дня»

Москва, , 15:22 — REGNUM Российский рубль 26 февраля король дня — после решения рейтингового агентства S&P «россиянин» бурно дорожает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Оценка инвестиционной привлекательности России, пересмотренная с «мусорной» ступени немного выше, позитивно отразилась на поведении отечественной валюты.

«Несмотря на то, что подобный вариант развития событий предполагался и был заложен в котировки, поклонники рубля бурно празднуют победу», — отметила Бодрова.

26 февраля — пиковый день очередного налогового периода в России. К слову, в феврале налоговые выплаты по году самые низкие, серьезно рассчитывать на эту поддержку не стоит.

«Как только эмоции рынка спадут — а они выглядят чрезмерными даже на первый взгляд, — доллар США вернется в диапазон 56—57 рублей. Евро закончит сессию в пределах отметок 69—69,75 рубля», — считает эксперт.

Добавим, 26 февраля доллар США к середине дня стоит 55,92 руб. (-1%). Евро торгуется по 69,00 руб. (-0,9%).

Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 27 февраля, составляют 55,92 руб. за американскую валюту и 68,92 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 84 и 71 копейку соответственно.

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