Валентина Матвиенко предложила ЦБ РФ «следить за риторикой»

Москва, , 13:37 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала участников финансового рынка, начиная с ЦБ РФ, «внимательно следить за риторикой», не допуская снижения доверия к банковской системе страны. Об этом пишет 26 февраля «Парламентская газета».

В ходе своего выступления на заседании Межрегионального банковского совета глава Совфеда также отметила, что сегодня заявления представителей Банка России часто напоминают «сводки с театра военных действий» и этим подрывают доверие клиентов к отечественным банкам.

«Призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, а руководство Банка России — показать здесь всем хороший пример», — подчеркнула спикер Совфеда.

Кроме того, Матвиенко отметила, что в соцсетях и мессенджерах появляется много недостоверной информации о деятельности различных финансовых организаций, что может «легко нанести ущерб репутации любого банка».

«Здесь нам надо подумать, как поставить заслон против таких мошеннических действий, которые могут иметь колоссальные последствия», — заметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отказалась комментировать отсутствие её фамилии в так называемых «санкционных списках» США, куда попали практически все представители власти РФ, правительство во главе с премьер-министром, администрация президента, а также крупные бизнесмены.

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Не стали отвечать в регуляторе и на вопрос о том, изменит ли Банк России свою финансовую политику в части формирования золотовалютных резервов, а именно прекратит ли организация финансировать госдолг США через долговые обязательства.

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