Рост потребительского кредитования опасен для экономики и граждан

Москва, , 13:10 — REGNUM Большая беда российской экономики в том, что люди набирают всё больше кредитов, но не смогут по ним расплатиться, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о 60-процентном росте объёмов потребительского кредитования.

«Это негативное явление, потому что оно происходит в ситуации, когда у людей падают доходы, — заявил экономист. — Да, кредит помогает поддержать и ВВП, и экономику в целом, но люди не смогут расплатиться по этим кредитам, и в этом большая беда. Иными словами, это поддержка экономики за счёт будущих трагедий. Если сейчас начать модернизацию экономики, тогда, конечно, люди найдут работу и смогут расплатиться. Однако на сегодняшний день нет никаких признаков того, что государство начнёт развивать экономику и откажется от либеральной идеологии разрушения, разграбления и удушения страны искусственно созданным денежным голодом. Только сегодня прошло сообщение, что в рамках обсуждения новых «майских указов» на совещании у главы государства принимал участие Алексей Кудрин. Единственный человек, не занимающий социальных должностей. С таким же успехом можно было принимать Егора Гайдара, Анатолия Чубайса или Евгения Ясина».

Развивая эту мысль, Делягин, однако, заметил, что он считает крайне маловероятным назначение Алексея Кудрина новым главой правительства.

«Были «утечки», что премьер-министром останется Дмитрий Медведев, — заявил Делягин. — Однако нет никаких признаков того, что изменится политика, реализуемая правительством РФ. Если же придёт Кудрин, станет ещё хуже, так как эту политику продолжат проводить, но с ещё большей интенсивностью».

Напомним, что, как сообщало 26 февраля ИА REGNUM, по данным Объединенного кредитного бюро, в России растут объёмы потребительского кредитования. Эксперты этой организации выяснили, что в январе 2018 года объёмы кредитования увеличились на 60%, а в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 23%. Сообщается также, что в январе выдано 2,58 млн новых кредитов на 417,35 млрд рублей. Отмечается и достаточно высокий темп роста ипотечного кредитования: количество новых ипотечных кредитов выросло в годовом отношении на 80%, денежные объёмы кредитования — на 86%. Средний размер ипотечного кредита вырос на 4%: с 1,80 млн рублей до 1,87 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На 60% выросли объемы кредитования в России я январе