Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она?

Марат Шибутов, 26 февраля 2018, 11:26 — REGNUM
Из трех экономических интеграционных объединений, в которых состоит Казахстан, больше всего в медийном поле обсуждается ЕАЭС, намного менее популярна тема ВТО, и на последнем месте — зона свободной торговли СНГ (ЗСТ СНГ). Таким образом, условия торговли с несколькими ранее очень близкими странами оказались, по сути, вне поля зрения экспертного сообщества и СМИ.
История создания
Создание зоны свободной торговли СНГ заняло 17 лет, которые можно разбить на нескольких этапов:
- 15 апреля 1994 года президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины подписали Соглашение о зоне свободной торговли.
- 2 апреля 1999 года в Москве был подписан протокол об изменениях и дополнениях к соглашению о зоне свободной торговли — рамочный документ, который необходимо было адаптировать к законодательству каждого государства.
- Оба документы так и не были ратифицированы всеми странами, поэтому многосторонняя свободная торговля так и не наладилась. Зато действовали 110 соглашений о свободной двусторонней торговле.
- На протяжении 2009−2011 годов велась работа по разработке Договора о зоне свободной торговли.
- 18 октября 2011 года главами правительств восьми государств — участников СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина), на долю которых приходится свыше 90% взаимной торговли стран содружества, был подписан договор о зоне свободной торговли. Решено было также продолжить консультации и переговоры с Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменией о присоединении к договору.
Сущность договора
Выделим основные положения договора.
- Сторона не применяет таможенные пошлины и иные платежи, эквивалентные таможенным пошлинам, в отношении экспорта товара, предназначенного для таможенной территории другой стороны, и/или импорта товара, происходящего с таможенной территории другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных в приложении 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
- Стороны не повышают уровень ставок таможенных пошлин во взаимной торговле в отношении товаров, указанных в приложении 1 к настоящему договору.
- Ни одна из сторон не устанавливает и/или не сохраняет на ввоз любого товара с территории другой стороны или на вывоз любого товара, предназначенного для территории другой стороны, никаких запретов или ограничений, кроме тех, которые разрешаются статьей XI ГАТТ 1994 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года, содержащееся в Приложении 1А к Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года), в том числе пояснительными замечаниями к этой статье, а также статьями 8 и 9 настоящего договора.
- Стороны во взаимной торговле применяют технические меры, включая технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия, руководствуясь правилами и принципами соглашения ВТО о технических барьерах в торговле.
- Стороны осуществляют сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия, аккредитации, государственного контроля (надзора) в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года.
- Любая сторона в случае серьезных нарушений равновесия ее платежного баланса и серьезных затруднений с внешним финансовым положением может устанавливать или сохранять ограничения, не противоречащие нормам статьи XII ГАТТ 1994, и понимания положений о платежном балансе ГАТТ 1994, на торговлю товарами с другими сторонами путем применения мер, предусмотренных ее законодательством, приводящих к ограничению количества или стоимости товара, разрешенного к импорту, в том числе вводить ограничения на платежи и переводы в связи с осуществлением торговли товарами со сторонами.
- Стороны предоставляют друг другу национальный режим в соответствии со статьей III ГАТТ 1994.
Фактически, за исключением некоторых товаров, которые были упомянуты в приложениях к договору, стороны разрешили друг другу осуществлять экспорт товаров беспошлинно и без квот.
Особенно важно, что в отличие от Таможенного союза, основанного в 2010 году, в ЗСТ СНГ не было: повышения импортных пошлин против третьих стран; общего фонда импортных пошлин с последующим разделением по странам; единых требований к продукции; наднационального регулирования и контроля реэкспорта.
По сути, участники ЗСТ СНГ получили все преимущества участников ТС без их обязанностей. Не исключено, что именно поэтому Украина так резко негативно отнеслась к приглашению России вступить в ТС в 2013 году: ведь тогда ей пришлось бы нести дополнительные обязательства.
Торговля внутри ЗСТ СНГ
Теперь посмотрим данные по торговле. Возьмем период с 2012 года и четыре страны, входящие в ЗСТ СНГ: Украину, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан.
Начнем с Казахстана — за рассматриваемый период торговый баланс был положительным со всеми тремя странами и два года был отрицательным с Украиной. Интересно, что если сначала товарооборот с Украиной был самым большим, то в 2016 году самым большим товарооборот был уже с Узбекистаном. Самой выгодной при этом оказалась за рассматриваемый период торговля также с Узбекистаном — там торговый баланс составил 2,13 миллиарда долларов, в то время как с Таджикистаном этот показатель составил 1,6 миллиарда долларов.
Торговля Казахстана со странами ЗСТ СНГ, млн долларов США
Страна
Торговля
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
|Украина
|Экспорт
2 549,0
2 041,4
1 673,0
1 173,7
911,2
8 348,3
|Импорт
2 923,0
2 269,6
1 208,8
827,8
435,5
7 664,7
|Баланс
-373,9
-228,2
464,2
345,8
475,7
683,6
|Молдавия
|Экспорт
48,0
44,7
47,7
28,8
18,1
187,4
|Импорт
40,6
3,8
45,9
60,7
13,7
164,7
|Баланс
7,3
40,9
1,8
-31,8
4,4
22,7
|Таджикистан
|Экспорт
535,3
496,8
518,9
418,5
371,9
2 341,4
|Импорт
68,2
72,6
180,9
164,9
218,4
705,1
|Баланс
467,1
424,2
338,0
253,6
153,5
1 636,3
|Узбекистан
|Экспорт
1 343,7
1 145,3
1 083,9
942,3
922,5
5 437,8
|Импорт
817,2
970,1
1 017,7
725,7
587,8
3 309,4
|Баланс
526,5
175,2
66,3
216,6
334,7
2 128,4
|Всего по стране
|Экспорт
4 476,0
3 728,3
2 856,5
2 563,2
2 223,8
16 314,9
|Импорт
3 849,0
3 316,2
2 453,3
1 779,0
1 255,4
12 652,9
|Баланс
627,0
412,1
403,3
784,2
968,3
3 662,0
По данным International Trade Centre, www.intracen.org
Как у Казахстана, у России отрицательное сальдо торгового баланса было только с Украиной и только в 2012—2013 годах. И несмотря на огромные объемы товарооборота с Украиной, самый значительный торговый баланс также был с Узбекистаном — 7,6 миллиарда долларов, что в 10 раз больше сальдо торгового баланса с Украиной. Торговля с Молдавией у России была намного больше, чем у Казахстана, даже если учесть разную величину экономик. Невыгоднее всего складывалась торговля России с Украиной — даже с Молдавией торговый баланс лучше. Если бы не приостановка ЗСТ с Украиной в 2016 году, то торговый баланс мог бы быть близок к нулю.
Торговля России со странами ЗСТ СНГ, млн долларов США
Страна
Торговля
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
|Украина
|Экспорт
14 815,8
15 215,3
11 346,1
7 163,1
6 280,3
54 820,5
|Импорт
17 955,4
15 790,9
10 714,4
5 642,8
3 950,7
54 054,2
|Баланс
-3 139,7
-575,6
631,7
1 520,3
2 329,5
766,2
|Молдавия
|Экспорт
393,4
417,9
411,2
308,5
912,0
2 442,9
|Импорт
477,0
417,4
411,2
188,5
248,7
1 643,0
|Баланс
-83,6
0,5
311,4
120,0
663,3
800,0
|Таджикистан
|Экспорт
678,8
72,4
890,9
759,1
661,5
3 062,8
|Импорт
67,7
37,9
37,3
45,8
26,4
215,0
|Баланс
611,1
34,6
853,7
713,3
635,1
2 847,7
|Узбекистан
|Экспорт
2 324,7
2 803,9
3 113,6
2 221,2
1 965,0
12 428,4
|Импорт
1 390,8
1 256,9
869,8
575,8
761,0
4 854,4
|Баланс
933,9
1 547,0
2 243,8
1 645,4
1 203,9
7 574,0
|Всего по стране
|Экспорт
18 212,7
18 509,5
15 761,8
10 451,9
9 818,7
72 754,6
|Импорт
19 890,9
17 503,1
11 652,6
6 453,0
4 986,9
60 766,7
|Баланс
-1 678,2
1 006,4
4 109,2
3 999,0
4 831,8
11 987,9
По данным International Trade Centre, www.intracen.org
Если говорить о Белоруссии, то тут преобладает торговля с Украиной — фактически 90% товарооборота со странами ЗСТ СНГ. Причем баланс складывается строго в пользу Белоруссии. Объемы товарооборота с Таджикистаном и Узбекистаном в десятки раз меньше, чем у Казахстана и России. Учитывая номенклатуру белорусского экспорта и его потенциальную востребованность в Таджикистане и Узбекистане, налицо большая недоработка, по всей видимости, связанная с культурной дистанцией и незнанием рынка.
Торговля Белоруссии со странами ЗСТ СНГ, млн долларов США
Страна
Торговля
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
|Украина
|Экспорт
5 554,4
4 193,3
4 056,8
2 512,2
2 833,3
19 149,9
|Импорт
2 305,2
2 048,9
1 778,8
949,0
977,3
8 059,2
|Баланс
3 249,2
2 144,3
2 278,1
1 563,2
1 856,0
11 090,7
|Молдавия
|Экспорт
253,4
265,1
260,9
119,0
114,2
1 012,6
|Импорт
85,1
91,8
165,9
148,9
109,0
600,7
|Баланс
168,3
173,3
95,0
-29,8
5,2
412,0
|Таджикистан
|Экспорт
48,2
29,7
30,6
20,9
13,9
143,3
|Импорт
9,3
4,9
4,0
3,7
2,6
24,4
|Баланс
38,9
24,9
26,7
17,2
11,3
118,9
|Узбекистан
|Экспорт
95,5
92,2
67,1
37,5
35,6
327,8
|Импорт
29,0
33,6
21,7
27,8
27,2
139,3
|Баланс
66,5
58,6
45,4
9,7
8,4
188,6
|Всего по стране
|Экспорт
5 951,4
4 580,3
4 415,5
2 689,6
2 996,9
20 633,7
|Импорт
2 428,5
2 179,3
1 970,4
1 129,3
1 116,1
8 823,5
|Баланс
3 522,8
2 401,1
2 445,1
1 560,3
1 880,9
11 810,2
По данным International Trade Centre, www.intracen.org
У Армении в силу относительной слабости экономики и малого экспортного потенциала размеры товарооборота незначительны.
Торговля Армении со странами ЗСТ СНГ, млн долларов США
Страна
Торговля
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
|Украина
|Экспорт
14,3
14,8
10,3
6,0
8,2
53,5
|Импорт
215,9
226,3
201,8
124,6
98,9
867,5
|Баланс
-201,6
-211,5
-191,5
-118,7
-90,7
-814,0
|Молдавия
|Экспорт
0,7
0,4
0,5
0,6
0,4
2,6
|Импорт
1,4
1,3
3,6
1,1
1,0
8,4
|Баланс
-0,7
-0,8
-3,1
-0,5
-0,6
-5,7
|Таджикистан
|Экспорт
0,5
1,3
0,6
0,4
0,8
3,6
|Импорт
0,1
0,8
0,3
0,0
0,0
1,2
|Баланс
0,4
0,6
0,3
0,4
0,8
2,4
|Узбекистан
|Экспорт
1,7
2,2
2,5
2,5
0,2
9,1
|Импорт
2,8
1,6
1,2
1,6
1,6
8,8
|Баланс
-1,0
0,6
1,3
0,9
-1,4
0,4
|Всего по стране
|Экспорт
17,2
18,8
14,0
9,5
9,5
68,9
|Импорт
220,2
229,9
206,9
127,4
101,5
885,9
|Баланс
-202,9
-211,2
-192,9
-117,9
-92,0
-817,0
По данным International Trade Centre, www.intracen.org
У Киргизии ситуация схожа с положением Армении в том, что касается слабой торговли с Молдавией и большого отрицательного сальдо торговли с Украиной. Так же, как и у Казахстана, складывается торговля с Таджикистаном и Узбекистаном — относительно большие обороты и положительное торговое сальдо.
Торговля Киргизии со странами ЗСТ СНГ, млн долларов США
Страна
Торговля
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
|Украина
|Экспорт
5,2
10,3
4,6
7,9
3,2
31,2
|Импорт
140,0
157,4
108,9
89,3
39,8
409,4
|Баланс
-134,8
-147,1
-104,3
-81,4
-36,6
-378,2
|Молдавия
|Экспорт
0,6
0,3
0,9
0,1
0,1
2,0
|Импорт
3,9
6,6
3,8
0,6
1,5
16,4
|Баланс
-3,3
-6,3
-2,9
-0,5
-1,4
-14,4
|Таджикистан
|Экспорт
39,7
50,5
75,1
24,2
21,8
211,3
|Импорт
4,0
0,3
0,8
8,1
6,4
19,7
|Баланс
35,7
50,2
74,3
16,1
15,4
191,6
|Узбекистан
|Экспорт
190,1
159,0
163,7
95,0
125,1
732,9
|Импорт
63,2
97,6
102,2
59,2
69,8
392,0
|Баланс
127,0
61,4
61,5
35,8
55,3
341,0
|Всего по стране
|Экспорт
235,6
220,2
244,2
127,3
150,2
977,5
|Импорт
211,1
261,9
215,8
157,3
117,5
963,5
|Баланс
24,5
-41,7
28,5
-30,0
32,7
14,0
По данным International Trade Centre, www.intracen.org
Если взять страны ЕАЭС в целом и посмотреть, как менялась торговля со странами ЗСТ СНГ в целом, то видно, что экспорт упал почти в два раза, с 29 миллиардов до 15 миллиардов, а импорт в то же время сократился почти в 3,5 раза, с 26 до 7 миллиардов долларов. Но это хорошо сказалось на общем балансе торговли — он вырос в почти три раза: с 2,3 миллиарда до 7,6. И основную роль тут сыграло улучшение торгового баланса России и Казахстана в торговле с Украиной.
Торговля стран ЕАЭС со странами ЗСТ СНГ, млн долларов США
Торговля
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
|Экспорт
28 892,9
27 057,0
23 759,0
15 841,5
15 199,1
110 749,5
|Импорт
26 599,7
23 490,3
16 779,1
9 646,0
7 577,4
84 092,5
|Баланс
2 293,2
3 566,7
6 979,9
6 195,5
7 621,8
26 657,0
Однако любое экономическое интеграционное объединение имеет под собой политическую основу, и тут не так важны собственно показатели взаимной торговли, сколько стремление сохранить связи. Если убрать из СНГ экономическую составляющую, то остается в основном социально-культурное сотрудничество, а это спустя 27 лет после развала СССР не такая крепкая связь.
И тут встает вопрос — а насколько вообще важно для стран ЕАЭС сохранить СНГ и, более того, обеспечить его дальнейшее существование? Особенно если учесть, что отношения можно строить и на двусторонней основе, и в рамках зон свободной торговли ЕАЭС.
Возьмем для примера Казахстан, Россию и Белоруссию: у них самые развитые связи со странами СНГ, да и политический вес у них больше, чем у Киргизии и Армении. Анализ будет проведен по содержанию основных внешнеполитических документов.
Место ЗСТ СНГ и вообще СНГ в казахстанской политике
Возьмем «Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2014−2020 годы» и найдем там разделы «Приоритеты и задачи внешней политики Республики Казахстан» и «Страновые и региональные приоритеты». Что там написано про СНГ? Там всего один пункт:
«4. Казахстан, являясь ответственным участником деятельности ООН, Содружества независимых государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных организаций и форумов, своими главными задачами в рамках их деятельности рассматривает:
1) обеспечение учета национальных интересов в процессе выработки и принятия решений регионального и глобального характера в различных областях;
2) конструктивное участие и вклад в международные усилия по укреплению региональной и глобальной безопасности;
3) продвижение казахстанских внешнеполитических инициатив;
4) установление оптимальных и взаимоприемлемых форм сотрудничества между региональными и международными организациями и форумами в интересах обеспечения стабильности и безопасности в мире;
5) совершенствование политико-правовых и организационно-административных функций региональных и международных организаций в целях повышения эффективности их работы».
Это все, что сказано про СНГ, то есть СНГ идет в пункте № 4 приоритетов, в одном списке со всеми организациями, в которые входит Казахстан. Первые три пункта приоритетов внешней политики посвящены Центральной Азии, ЕАЭС, странам Каспийской пятерки, соответственно. Надо отметить, что СНГ является неприоритетной для Казахстана организацией.
Место ЗСТ СНГ и вообще СНГ в российской политике
Теперь проанализируем «Концепцию внешней политики Российской Федерации» на предмет наличия там СНГ как приоритета внешней политики. Берем раздел № 4 «Региональные приоритеты внешней политики Российской Федерации». СНГ там упоминается в следующих пунктах (начинаются с 49-го):
«49. Приоритетными направлениями внешней политики Российской Федерации являются развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) и дальнейшее укрепление действующих на пространстве СНГ интеграционных структур с российским участием.
53. Россия работает над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, укреплением Содружества в качестве влиятельной региональной организации, форума для многостороннего политического диалога, а также в качестве механизма многопланового сотрудничества в сфере экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами.
54. Россия, уважая право партнеров по СНГ на выстраивание отношений с другими международными субъектами, выступает за всеобъемлющее выполнение государствами — участниками СНГ обязательств в рамках региональных интеграционных структур с российским участием, а также за обеспечение дальнейшего развития интеграции и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.
55. Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств — участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. В этих целях Российская Федерация:
а) активно способствует развитию взаимодействия государств — участников СНГ по вопросам сохранения общего культурно-исторического наследия, расширения сотрудничества в гуманитарной, научно-образовательной и культурной сферах, уделяет особое внимание поддержке соотечественников, проживающих в государствах — участниках СНГ, совершенствованию международно-правовых инструментов защиты их прав и законных интересов в образовательной, языковой, социальной, трудовой, гуманитарной и иных сферах;
б) содействует расширению экономического сотрудничества с государствами — участниками СНГ, в том числе путем совершенствования нормативно-правовой базы в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.;
в) наращивает сотрудничество с государствами — участниками СНГ в сфере обеспечения безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, транснациональной преступности, незаконной миграции».
В этом документе СНГ среди региональных приоритетов России занимает первое место, отдельно уделено внимание именно зоне свободной торговле СНГ и развитию СНГ в целом. Напомним, концепция была принята в 2016 году.
Место ЗСТ СНГ и вообще СНГ в белорусской политике
В Белоруссии основные направления внешней политики изложены в законе «Основные направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь» 2005 года, в который были внесены изменения в 2013 и 2015 годах. Однако в нем нет упоминаний конкретных интеграционных объединений. Но на сайте белорусского МИДа есть раздел «Приоритетные направления внешней политики Республики Беларусь». Это, конечно, не правовой акт, но СНГ там упомянуто:
«…Последовательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную и конструктивную позицию в объединительных образованиях на постсоветском пространстве — Содружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности.
…Опираясь на общность истории, сложившиеся экономические и гуманитарные связи, Беларусь стремится развивать многоплановое взаимодействие и с другими государствами на постсоветском пространстве как на двустороннем уровне, так и в рамках интеграционных объединений — Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности. Усилия официального Минска сфокусированы на поддержании конструктивного политического диалога, наращивании объемов взаимной торговли, налаживании кооперационных связей, расширении научно-технического и культурного сотрудничества со странами СНГ и Грузией.
Беларусь поддерживает процессы развития интеграционного потенциала СНГ, в первую очередь в экономической сфере. Успешность взаимодействия в таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, развитие инновационных технологий, а также реализация положений Договора о зоне свободной торговли, направленных на ликвидацию существующих барьеров, является залогом роста благосостояния и качества жизни народов, входящих в Содружество стран».
Как видно, Белоруссия тоже уделяет особое внимание и СНГ, и зоне свободной торговли. Впрочем, видя, какие объемы торговли складываются у Белоруссии с Украиной, это понятно.
Выводы
Подытоживая все, что было написано выше, можно прийти к следующим выводам:
- В период до 2010 года торговля внутри СНГ регулировалась только двусторонними соглашениями, что создавало проблемы с регулированием.
- Украина не шла на интеграцию с Россией, несмотря на то, что для нее это экономическое сотрудничество было выгодно. Россия и Украина в начале 2000-х были друг для друга крупнейшими рынками в СНГ.
- В 2010 году появился Таможенный союз — конкурирующий проект, который отличался более жесткими обязательствами и наднациональным регулированием. Затем в 2012 году появилось Единое экономическое пространство, а в 2014 году — Евразийский союз, где интеграция и регулирование оказались еще значительнее.
- В 2011 году появилась зона свободной торговли СНГ, которая была и остается конкурирующим проектом Таможенному союзу. Однако ее участники несут гораздо меньше обязательств, при этом там нельзя эффективно разрешать споры между членами, так как по сути отсутствует регулирование.
- Основной политический смысл ЗСТ СНГ был в сохранении экономических связей России и Белоруссии с Украиной, причем экономически от этого выигрывали Украина и Белоруссия, а Россия проигрывала. С 2014 года политический смысл сохранения зоны свободной торговли для Украины у России пропал, и с 2016 года действие договора Россией было приостановлено.
- Снижение экспорта Украины и падение ее экономики в целом улучшило торговый баланс стран ЕАЭС со странами ЗСТ СНГ. При этом надо понимать, что для Таджикистана и Узбекистана торговля с Казахстаном, Россией и Киргизией в силу географии безальтернативна. Объем же торговли с Молдавией велик только у России и Белоруссии. Страны ЗСТ СНГ не обладают какими-либо высокотехнологичными или уникальными товарами, которые не могут быть замещены странами ЕАЭС, собственным производством или другими поставщиками.
- Таким образом, надо понимать, что экономический и политический смысл ЗСТ СНГ сейчас утрачен. Поэтому странам ЕАЭС необходимо выйти из данного договора и перейти к практике заключения отдельного договора о зоне свободной торговли ЕАЭС с каждой страной СНГ. Это будет отличный повод как защитить собственного производителя, так и напомнить о важности сотрудничества.
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