В Новый год с новым укреплением: юань немного подрос после праздников

Пекин, , 08:46 — REGNUM Центральный паритетный курс юаня укрепился на 104 базисных пункта до отметки 6,3378 юаней за доллар США, сообщает 26 февраля агентство «Синьхуа».

После завершения празднования Нового года по Лунному календарю, юань демонстрирует рост курса по отношению к доллару США.

Напомним, что 8 февраля юань достиг своего максимума за двухгодичный период, к которому он шел, планомерно укрепившись в общей сложности на 3500 базисных пунктов за два с лишним месяца. Однако, затем он уступил более 600 базисных пунктов доллару.

На 14 февраля курс китайской валюты составил 6,3428 юаня за доллар США. Китайские эксперты сходятся во мнении, что 2018 год станет, как и предыдущий, годом укрепления юаня.

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