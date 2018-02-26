В Мордовии открыто производство полного цикла новейших антибиотиков

Саранск, , 08:44 — REGNUM В Саранске открылось первое в России производство полного цикла новейших антибиотиков. Завод «Биохимик», который в этом году отмечает свое 59-летие, впервые в истории страны организовал производство антибиотиков от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов.

Модернизированная инфраструктура предприятия всего за полгода позволит полностью насытить потребности российского рынка в антибиотике «Ванкомицин». Помимо этого, специалистами предприятия освоены технологии полного цикла производства еще трех антибиотиков — «Телаванцина», «Оритованцина» и «Рамопланина». Их промышленное производство начнется в 2018 году. До 2020 года АО «Биохимик» планирует выпустить более 20 видов как импортозамещающих, так и оригинальных антибактериальных препаратов. Современное оборудование, установленное в цехах АО «Биохимик», позволяет выпускать продукцию, соответствующую самым строгим российским и международным стандартам.

«Мы находимся на суперсовременном производстве полного цикла новейших антибиотиков, — поделилась впечатлениями глава Минздрава России Вероника Скворцова, отметив, что продукция «Биохимика» соответствует не только российским государственным требованиям к лекарственному сырью, но также европейским и американским. — Этот завод славился на весь мир, потому что одним из первых в 60-х годах производил первое и второе поколение антибиотиков. И меньше двух лет назад предприятие приобрело не просто второе дыхание, а возродилось в совершенно новом формате».

Сегодня здесь производится новейшая продукция высочайшего уровня качества по суперсовременным технологиям. Мощностей этого завода хватит, чтобы закрыть все потребности страны в антибиотиках, отметила министр. Кроме того, у предприятия огромный экспортный потенциал. Сейчас ведутся переговоры о поставке антибиотиков из Саранска в Латинскую Америку и другие части света.

Глава Минздрава РФ поздравила Мордовию «с появлением такого флагманского корабля в фармацевтике — нашего отечественного, собственного, высокотехнологичного и задающего высокую планку качества для всего мира».

Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что наибольший импульс проект по созданию в Саранске производства полного цикла новейших антибиотиков получил после встречи с президентом России Владимиром Путиным:

«Были даны соответствующие поручения профильным министерствам и ведомствам, и началась очень активная работа, которая привела к сегодняшним высоким результатам. Важно отметить, что проект реализован совместными усилиями федеральной и региональной власти, бизнеса и науки».

Состоялось открытие и базовой кафедры химии и технологии физиологически активных веществ, расположенной непосредственно на «Биохимике». Кафедра, аналогов которой в России пока нет, создана специально для подготовки профильных специалистов в области биосинтеза антибиотиков для фармацевтической промышленности. Создание кафедры — результат стратегического партнерства АО «Биохимик» и Национального исследовательского Мордовского государственного университета, которые подписали соглашение в области подготовки и переподготовки квалифицированных кадров, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для производства конкурентоспособной продукции.

На новой кафедре обучаются ребята из разных регионов ПФО. По мнению министра, эта специальность — «в топе 10 наиболее востребованных в ближайшее десятилетие». С открытием кафедры химии и технологии физиологически активных веществ, расположенной непосредственно на «Биохимике», решается проблема не только для Мордовии, но и для страны.

Справка

История открытого акционерного общества «Биохимик» берет свое начало с 1952 года, когда было принято постановление Совмина СССР о строительстве завода медицинских препаратов в городе Саранске.

5 ноября 1959 года была пущена в эксплуатацию первая очередь по производству пенициллина. Эту дату и принято считать днем рождения завода. В 1960 году отработана технология производства стрептомицина, а в 1961 году — начато его промышленное производство.

В 1962 году завод достиг проектной мощности по выпуску пенициллина. Продукт стал поставляться в 9 зарубежных стран. Наряду с производством субстанций осваивалось производство антибиотиков для инъекций во флаконах.

1967 год вошёл в историю завода как год окончания и сдачи в эксплуатацию производства кровезаменителей. Тогда же было освоено производство полиглюкина и ферроглюкина. В 1969 году предприятие освоило уникальную технологию получения 6-аминопенициллановой кислоты (6-АПК), на базе которой стали осваиваться технологии получения антибиотиков II поколения.

В 80-е годы на заводе значительно увеличились мощности производства пенициллина, были введены в строй природоохранные и социальные объекты, расширен ассортимент выпускаемой продукции. Завод стал многопрофильным и в 1987 году был преобразован в комбинат по выпуску медицинских препаратов.

В 1992 году предприятие из государственного преобразовано в ОАО «Биохимик». К этому времени «Биохимик» выпускал уже более 40 видов различной медицинской продукции: от антибиотиков и кровезаменителей до широкого спектра инфузионных и солевых растворов. С 1994 года вводятся новые производственные участки по выпуску готовых лекарственных средств.

В настоящее время ассортиментный портфель предприятия включает в себя около двухсот наименований лекарственных препаратов, выпускаемых в различных лекарственных формах: ампулах, таблетках, капсулах, мазях и гелях, суппозиториях. Более 70% выпускаемых лекарственных средств входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

В ноябре 2015 года был введен в эксплуатацию новый участок по производству не бета-лактамных препаратов общей площадью в 1,7 тыс. кв. метров.