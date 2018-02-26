Китай разрешил поставки зерна из нескольких регионов России

Пекин, , 08:42 — REGNUM Карантинное ведомство Китая разрешило ввозить пшеницу из шести регионов России, в отношении которых ранее действовал запрет. Об этом сообщает сайт госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ).

Речь идет о Новосибирской, Челябинской, Омской и Амурской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.

«С сегодняшнего разрешается ввозить соответствующее карантинным требованиям КНР зерно пшеницы», — говорится в сообщении ведомства.

Следует отметить, что запрет на ввоз зерна из вышеупомянутых регионов России был введён ещё в 2016 году. Причиной карантина явилось обнаружение в пшенице опасных заболеваний паразитарного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года крупнейшим покупателем продовольствия, произведённого в России, стал Египет. Из России на территорию Египта были ввезены соответствующие товары на $1,739 млрд, что почти на 44% больше, чем в 2016 году.

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Согласно представленным данным Российского экспортного центра (РЭЦ), на втором месте — Китай. Пекин закупил продовольствия на $1,717 млрд, что на 11% больше, чем в предыдущем году.

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