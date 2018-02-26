СГК проведет «прямую линию» в Барнауле и Рубцовске

Барнаул, , 08:29 — REGNUM 27 февраля в «Единый день контроля» Сибирская генерирующая компания (СГК) проведет «прямую линию» по вопросам теплоснабжения в Рубцовске и Барнауле. Руководители генерирующих, теплотранспортных и сбытовых подразделений компании ответят на все волнующие жителей вопросы об отопительном сезоне и качестве теплоснабжения.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в Барнауле «прямая линия» пройдет в эфире радио «Комсомольская правда"-Барнаул (106,8 FM). На вопросы будут отвечать диретор Барнаульской телпосетевой компании Александр Гросс и директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков. Звонки в эфир будут приниматься с 13.00 до 14.00 по номеру телефона 722−090. После этого, с 14.00 до 15.00, руководители будут принимать звонки горожан в редакции газеты «Комсомольская правда» по телефону 722−433. Также вопросы можно прислать на электронную почту: redactkp@yandex.ru.

В Рубцовске прямая линия пройдет в редакции телерадиокомпании «Медиа Союз». На звонки горожан будут отвечать директор подразделения СГК в городе Максим Новов, его заместитель Олег Семеньков, а также Андрей Михайлов, руководитель рубцовского подразделения Сибирской теплосбытовой компании. С 12 до 13 часов звонки будут приниматься по телефону 22−885. Также вопросы можно будет отправить заранее или во время «прямой лини» на электронную почту информационного портала: info@rubtsovsk.info.

После «прямой лини» по всем обращениям будут проведены проверки. Руководители и специалисты Сибирской генерирующей компании посетят квартиры, где есть нарекания по теплоснабжению. Как показывает практика, при личном общении с собственниками жилых помещений выявить и решить проблему становится проще.