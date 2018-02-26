Нефть стремится к $68

Москва, , 07:13 — REGNUM Торги по нефти 22 февраля завершились ростом. Нефть сорта Brent подорожала за последние два дня (22−23 февраля) на 3,8%, до $67,31, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Спрос на неё возрос после публикации отчета минэнерго США, а также ослабления американской валюты.

Согласно последним данным минэнерго, коммерческие запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 261 тыс. баррелей, дистиллятов — упали на 2,42 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 1 тыс. баррелей в сутки, достигнув значения10,270 млн баррелей в сутки.

С 17 по 23 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на одну единицу, до 799 штук, количество установок по добыче газа — на две единицы, до 179 штук. Общее число буровых установок (газовых и нефтяных) увеличилось на три единицы, до 978 штук.

Сегодня, 26 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,25%, до $67,46 Цена выросла на общем фоне ослабления американской валюты. Технически покупателям ничего не мешает вернуться в район $68,12.

Сопротивление сильное, поэтому от него вероятен откат к $65,65. Если дневная свеча закроется выше $68,50, цена восстановится до 71,25 (максимум 25 января 2018 года) к 6 марта.

Напомним, 23 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,38%, до $67,31 за баррель, WTI — на 1,24%, до $63,55 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,60 за баррель.