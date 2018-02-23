Минздрав рекомендует: опыт Алтайского края передадут другим регионам

Барнаул, , 09:21 — REGNUM Объекты медицинского кластера Алтайского края не раз удостаивались высоких оценок чиновников и медиков самого высокого уровня. Вот и заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой, побывавший с рабочим визитом в Барнауле и ознакомившийся с работой этих учреждений, заявил, что Минздрав РФ будет рекомендовать опыт Алтайского края другим регионам России.

«Алтайский медицинский кластер считается одним из крупнейших в России. Кластерная модель здравоохранения позволяет эффективно использовать ресурсы различных медицинских учреждений и способствует расширению спектра специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Все это я увидел на примере Алтайского медицинского кластера. И помимо стандартного оказания медицинской помощи в Алтайском крае есть и свои наработки, уникальные проекты. Совсем недавно в регионе стартовали новые проекты «Здоровое сердце ребенка», «Мужское здоровье», которые выведут здравоохранение региона на новый уровень. Мы будем рекомендовать опыт Алтайского края в другие регионы России», — отметил замминистра Сергей Краевой.

В разговоре с алтайскими журналистами он отметил также, что получил очень хорошее впечатление от здравоохранения Алтайского края.

«Хочу сказать что в регионе не только успешно реализуются все поручения президента, правительства и Министерства здравоохранения России, но что ещё очень важно — очень много местных инициатив здравоохранения Алтайского края, направленных на улучшение качества медицинской помощи, на обеспечение её доступности, на продление жизни жителей Алтайского края. Поэтому впечатления самые положительные», — сказал Сергей Краевой.

Напомним, Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой в конце декабря 2016 года был построен современный перинатальный центр. Пока шло строительство, он даже получил собственное имя — «ДАР» (Дети, Алтай, Россия). Алтайские журналисты окрестили ДАР не иначе, как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр перинатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще. На возведение этого сложного объекта потрачено около трёх миллиардов рублей федеральных средств (доля краевого бюджета составила 600 млн рублей).

Сибирский полпред Сергей Меняло, в августе 2017 года ознакомившись с работой «ДАРа», признался, что это учреждение выходит «за рамки понимания обычного перинатального центра». Высокого мнения о ДАРе был и академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский. В мае 2017 года он назвал «ДАР» самым уникальным проектом в России.

Читайте также: Перинатальный центр «ДАР» в Алтайском крае стал поистине уникальным

Впечатлило заместителя министра здравоохранения России Сергея Краевого и то, как реализуется в Барнауле проект «Бережливая поликлиника».

«Отрадно, что Алтайский край ещё до начала приоритетного проекта «Бережливая поликлиника» уже начал эту работу. И сейчас это по сути продолжение того старта, который был начат несколько лет назад, до старта проекта «Бережливая поликлиника». И уже сейчас мы видим, насколько это стало удобно для малышей и их родителей, насколько это облегчило возможность попасть к врачу, к узкому специалисту, пройти различные исследования.

И самое главное, это помогает более рационально использовать площади. Мы побывали в здании, которое было построено ещё в 70-е годы, конечно же, современные технологии шагнули далеко и есть определённые требования к помещениям, но, несмотря на это, именно рациональное использование мощностей, ресурсов, компетенций людей, использование информационных технологий позволяет даже в этом здании, которое содержится в идеальном состоянии, применять самые современные технологии. Это как раз благодаря «Бережливой поликлинике», — отметил Сергей Краевой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пилотный проект «Бережливая поликлиника» был запущен в конце 2016 года. В нем участвуют 20 регионов РФ. Изменение работы регистратур поликлиник подразумевает несколько направлений и изменений в их работе. Прежде всего, речь идет об отработке единого для всех поликлиник и удобного для населения графика работы (поликлиника работает в две смены и предусматривает возможность получения медицинской помощи и для работающего населения).

В Алтайском крае участниками проекта стали два медицинских учреждения: КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул» и КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул». Он тесно пересекается с алтайской программой «Открытая регистратура», реализуемой уже третий год. Как и федеральный проект, она призвана максимально облегчить обращение пациента в поликлинику. Запись на прием к врачу осуществляется различными способами без прямого обращения в регистратуру. К тому же в поликлиниках создаются комфортные условия пребывания пациентов, повышается их информированность о предоставляемых медицинских услугах. В ближайшие два года более 200 поликлиник по всей стране будут «перепрофилированы» в «бережливые».

Читайте ранее в этом сюжете: Две барнаульские поликлиники станут «бережливыми»