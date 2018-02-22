ФАС и Минсвязи проверят резкое подорожание банковских СМС

Москва, , 14:48 — REGNUM Депутаты комитета Госдумы по финансовому рынку обратились в Федеральную антимонопольную службу и Минсвязи РФ с просьбой разобраться в участившихся случаях резкого повышения операторами стоимости смс-рассылки, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

В комитет поступает большое количество обращений от участников финансового рынка, которые озабочены резким повышением стоимости смс-рассылки со стороны операторов связи, отмечается в обращении. Эта тема актуальна сегодня, поскольку депутаты Госдумы на пленарном заседании 22 февраля приняли в третьем, итоговом чтении закон, который обязывает банки информировать своих клиентов о полной сумме задолженности по кредиту и кредитном лимите после проведения любой операции с кредитной картой.

Таким образом, количество сообщений, которые клиенты банка получают на свои телефоны, увеличится. При этом депутаты комитета опасаются, что из-за этого стоимость смс-рассылки может еще возрасти.

«Учитывая, что реализация вышеназванного законопроекта повлечет необходимость расширения состава информации, направляемой клиенту в смс-сообщении, это может повлечь дополнительное увеличение стоимости таких смс-сообщений, увеличение затрат кредитных организаций, и как следствие — снижение ценовой доступности финансовых услуг для клиентов», — отмечается в обращении комитета.

Для того, чтобы избежать таких последствий депутаты просят Министерство связи РФ и Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) оперативно разобраться в ситуации и уведомить комитет о результатах проверки.