Вердикт США — «Северный поток − 2» подорвёт Украину: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 14:22 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 февраля составляли 10,808 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 11 февраля сократились на 796 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 6,305 млрд кубов топлива, т. е. более 37% от накопленного. До формального завершения отопительного сезона остаётся ещё пять недель. Учитывая, что средний расход за неделю составляет около 800 млн кубометров, отопительный сезон Украина должна завершить примерно с запасами порядка 7 млрд кубометров (причем 6 млрд кубов — это т.н. технологический газ, который необходим системе для нормальной работы), а не с 8−9 млрд, как рассчитывали в «Нафтогазе». Однако это в том случае, если в марте не ударят морозы, подобные тем, чем пришли на Украину в конце февраля. Т. е. можно сказать, что Украина укладывается впритык.

В правительстве накануне выборов наотрез отказываются идти на резкое повышение стоимости газа для населения. Напомним, согласно требованиям, которые предъявила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард президенту Украины Петру Порошенко в Давосе, после окончания отопительного сезона стоимость газа должна была вырасти на 62%, а перед началом нового — ещё на 11%. Однако Украина собирается предложить МВФ альтернативный план: повышать тариф на 2−3% каждый квартал. Т. е. , что называется, рубить хвост кошке по кускам. Это означает, что к октябрю 2019 года, т. е. к дате парламентских выборов, цена газа для населения вырастет на 16% от текущей (5.930 и 6.880 грн./тыс. кубометров соответственно, тогда как по плану Фонда тариф вырастет примерно до 10.250 грн./тыс. кубометров). Кабмин собирается аргументировать своё предложение тем, что предлагаемое Фондом увеличение тарифа повлечёт за собой высокие расходы на закупку импортного газа, а значит и риски девальвации и инфляции.

Наблюдая за этими торгами, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в эфире радио «Голос Столицы» отмечает, что по-хорошему пересмотр необходимо начинать ещё с текста меморандума с МВФ:

«…Прописывать рост тарифов и вообще тарифообразование на газ в меморандуме с МВФ в виде структурного маяка — это была глупость, которую допустило еще правительство Яценюка. То есть этого нельзя было делать ни при каких обстоятельствах. Потому что таким образом мы дали возможность МВФ влиять на внутреннюю политику страны, потому что установление тарифов на газ — это вообще-то прерогатива правительства».

Другое дело, что для таких решительных действий у Украины слишком слабая переговорная позиция. Ведь МВФ сегодня — один из немногих партнеров, кто еще кредитует Украину. И единственный, кто готов это делать под достаточно низкий процент.

Украине следует поторопиться в своей торговле с МВФ. Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, по данным министерства экономического развития, выросла почти до 273 долл./тыс. кубометров (+20 долл./тыс. кубометров к январю).

Растёт и список желающих импортировать природный газ, причем весьма неожиданным образом. Вслед за «Укрпочтой» импортёром топлива решил стать и «Укрспирт» — в середине февраля компания подала документы и вскоре должна получить лицензию.

Всего же Украина в 2017 году импортировала 13,94 млрд кубометров газа, заплатив за него 3,2 млрд долл., сообщает Госстат Украины.

Во второй половине февраля транзит российского газа в Европу ощутимо вырос (до 221 млн кубометров в сутки за 17 февраля). В начале месяца «Газпром» прокачивал через Украину около 182 млн кубометров в сутки.

На Украине уже подсчитали предварительные убытки от запуска «Северного потока — 2». Проблему комментирует Валентин Землянский в эфире радио «Голос Столицы»:

«По самым скромным оценкам, где-то порядка полутора миллиардов долларов Украина будет терять ежегодно в случае реализации «Северного потока — 2». Возможно, и больше, потому что, естественно, большие объемы могли быть прокачаны. Пока еще не подведены финансовые итоги, но, например, доходы от транзита в прошлом году должны составить порядка двух с половиной миллиардов долларов. Возможно, и больше будут убытки, нежели та цифра, которую я называю, но не меньше, чем полтора миллиарда долларов».

В ответ на позицию главы МИД Германии (заявил, что «СП-2» получит зелёный свет только в случае сохранения прокачки через Украину) Землянский предположил, что речь может идти о 15−30 млрд кубометров. Немного, учитывая, что в 2017 году через ГТС Украины прошло более 80 млрд кубометров. Есть и ещё одна загвоздка. В этом случае Украине придётся консервировать часть мощностей ГТС, поскольку столь малые объёмы транспортировки не окупят её содержания.

Еще более категорично выразился заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, объясняя, почему Вашингтон выступает против против газопровода «Северный поток — 2».

«Это проект на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости. Газопровод… подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и экономику», — отметил американский чиновник.

Журналисты программы «Схемы» обнаружили, что окружение Петра Порошенко проявляет интерес к газодобыче. Так, в мае прошлого года компания «Аркона Газ-Энергия» получила спецразрешение на добычу природного газа на месторождении в Полтавской области. После того как спецразрешение было получено, в числе соучредителей компании появились бизнесмены Алексей Гребенченко и Алексей Маловацкий — оба прежде работали в структурах Петра Порошенко.

Дополнительной пикантности истории придаёт то обстоятельство, что «Аркона Газ-Энергия» получила спецразрешение очень дёшево, всего за 3,8 млн грн. «Укрнафта», которая также претендовала на месторождение, была готова заплатить не менее 45 млн грн.

Кабмин отказался утверждать финансовый план «Нафтогаза Украины», вернув его на доработку. Основная претензия правительства — снижение в проекте запланированных дивидендов (с 65,5 до 6,5 млрд грн). Снижение вызвано спором, который стороны не могут разрешить вот уже год и который связан с источниками возмещения «Нафтогазу» правительством льготного тарифа на поставку газа коммунальным предприятиям (газ, используемый для центрального отопления). Ещё летом прошлого года суд вынес решение в пользу компании и обязал правительство предусмотреть средства в бюджете, чего, однако сделано не было. Теперь же «Нафтогаз» пытается получить эти деньги за счёт снижения дивидендов.

Уголь

Добыча энергетического угля на Украине в январе 2018 года упала до 2,01 млн тонн (-32% к январю 2017 года). Поэтому логично, что потребление привозного угля, наоборот, растёт. В январе отгрузка импортного угля на ТЭС и ТЭЦ Украины возросла до 802 тыс. тонн (для сравнения: 200 тыс. тонн в январе 2017 года). 502 тыс. тонн из этого количества поступили из РФ, 235 тыс. тонн — из США, 65 тыс. тонн — из ЮАР.

На первый взгляд, гордиться тут совершенно нечем. Однако агентство Reuters сообщает, что

«…для президента США Дональда Трампа это соглашение [о поставке угля Украине — Ред.] предоставило необходимые угольные заказы для штата Пенсильвания, на чьих избирателях фокусировался Трамп во время предвыборной кампании. Украинской же стороне это соглашение помогло показать свою пользу для Белого дома на фоне войны на Донбассе и срыва поставок угля с оккупированных территорий».

Так что — сплошные «победы».

Правда, об этих победах совершенно ничего не известно в Независимом профсоюзе горняков Украины. Где, напротив, разрабатывают программу, которая закрепит преимущество украинского угля перед импортным (видимо, имеются в виду закупки для ТЭС, находящихся в государственной собственности). И, одновременно, подорвёт популярность Дональда Трампа в Пенсильвании. А вместе с тем — и все геополитические бонусы, которых удалось добиться Украине. Какие несознательные деятели засели в этом профсоюзе, право слово. Только о себе думают.

Более того, шахтёры госпредприятия «Селидовуголь» 21 февраля объявили очередную голодовку — прямо в здании минэнергетики.

«Горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют «вернуть украденные запасы» и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами «Селидовугля», — перечисляет лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Неудивительно, что угольные предприятия — лидеры по долгам за потреблённую электроэнергию: на них приходится почти 48% от суммарной задолженности перед производителями электроэнергии.

У профсоюзов горняков накопилось множество претензий к правительству, но основная — импорт. Шахтёры не могут понять, зачем страна всё сильнее подсаживается на импорт, если хотя бы газовую группу можно добывать на Украине. Причину понять действительно непросто, ведь для этого необходимо обладать логикой особого склада. Дело в том, что добыча угля на Украине требует не только инвестиций в его добычу, но и содержания довольно затратной инфраструктуры: НИИ, предприятий горного машиностроения. Последние давно находятся в частной собственности, однако они должны либо иметь регулярный госзаказ, либо работать на экспорт. Второе после «евромайдана» практически невозможно, а государство системно в угледобычу не инвестирует. Нужен уголь, а не угледобыча. Поэтому государство с каждым годом всё более уходит в импорт, оставаясь глухим к аргументам горняков, что, мол, уголь украинской добычи будет дешевле. Вопрос себестоимости для правительства уже давно не на первом месте, ведь потребителю некуда деваться, он всё равно заплатит. Зато, сбрасывая с себя необходимость заботиться об инфраструктуре, сопутствующей угледобыче, правительство снижает собственные расходы. Посочувствовать украинским шахтёрам — дело благое, но нужно понимать: их протесты обречены на провал изначально, из-за системного расхождения с правительством в вопросе угледобычи и необходимости в него инвестировать.

Электроэнергия

Очевидно, благодаря январскому импорту запасы угля на ТЭС Украины выросли впервые с начала года. Согласно данным минэнерго, по состоянию на 19 февраля они составляют 1,48 млн тонн (+50 тыс. тонн с 12 февраля). При этом запасы угля марки «Г» выросли до 868 тыс. тонн (+53 тыс. тонн), а дефицитного антрацита — незначительно сократились (616 тыс. тонн).

На Трипольской ТЭС (входит в государственную генерирующую компанию «Центрэнерго») завершены работы по переводу энергоблока №4 на угли газовых марок. Напомним, министерство энергетики инициировало такие работы для того, чтобы избавиться от необходимости закупать антрацит (в частности — в Донбассе и в РФ). Однако, как показывает динамика добычи угля, вскоре Украина может столкнуться с дефицитом топлива и для модернизированных таким образом энергоблоков. Ведь с окончанием работ и запуском этих энергоблоков в работу расход угля этой марки вырастет, тогда как его добыча постоянно сокращается. Скажем, эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует, что работы по переводу энергоблоков на уголь другой марки увеличат потребность Украины в угле марки «Г» на 3 млн тонн в год от текущих показателей.

Всего же, как уточняют в министерстве, за три последних года Украина перевела с антрацита на газовый уголь уже шестьэнергоблоков ТЭС.

Уплата акциза на электроэнергию принесла бюджету Украины 4,7 млрд грн в 2017 году, сообщили в Государственной фискальной службе (+17,5% к 2016 году). В ведомстве ожидают, что в 2018 году поступления от акциза вырастут до 5,1 млрд грн. Рост поступлений в 2017 году был вызван увеличением тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Следовательно, можно ожидать, что и в 2018 году стоимость кВт·ч вырастет.

В Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг по этому поводу пока хранят молчание. Однако известно, что уже НКРЭКУ одобрила ряду облэнерго повышение тарифа на поставку электроэнергии. Однако это т.н. технические тарифы (для расчёта участников энергорынка между собой), и как они повлияют на конечный тариф потребителей — пока не сообщается.

Нефть

Председатель правления «Укрнафта» Марк Роллинс всячески демонстрирует, что не намерен далее конфликтовать с государством:

«В 2017 году мы уплатили все налоги. Что произошло впервые за последние годы… Мы также планируем обеспечить выплату просроченного налогового долга на уровне 1,2 млрд грн в текущем году. Но, на мой взгляд, эта цифра достаточно консервативна. Если цены на нефть будут благоприятны, мы увеличим эту сумму погашения налогового долга».

Упомянутый налоговый долг возник у компании из-за позиции собственника — Игоря Коломойского, который долгое время отказывался его погашать, аргументируя это тем, что государство в свою очередь должно ему в других бизнес-проектах. Речь идёт о крупных суммах: осенью прошлого года долг составлял почти 16 млрд грн. Из-за этого у компании даже возникли проблемы. Государство в лице Госагентства по геологии и недрам отказывалось продлевать «Укрнафте» спецразрешения на добычу нефти и газа, из-за чего работу на некоторых месторождениях пришлось прекратить и временно законсервировать скважины. Видимо, в «Укрнафте» поняли, что на растущем рынке углеводородов они таким образом больше теряют, и решили пойти на мировую с государством. Тем более что мировое урегулирование (если миром договорятся) весьма экономно, ведь 1,2 млрд грн, которые «Укрнафта» собирается вернуть, — это всего 7,5% от суммы долга.

Транзит нефти в Европу в январе 2018 года снизился до 1,045 млн тонн (-21,2% к январю 2017 года).

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран на Украине Мохаммад Бехешти-Монфаред в ходе пресс-конференции раскрыл основные причины визита в Иран представителей правительства Украины.

«В повестке дня — организация визита министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в будущем с целью окончательной проработки вопроса поставок нефти и газа из Ирана на Украину… мы ожидаем заказ со стороны официальных органов Украины по поставкам нефти и газа. Мы готовы поставлять в любом количестве», — заявил дипломат.

Продолжается конфликт «Татнефть» против Украины», начавшийся ещё десять лет назад (компания лишилась инвестиций в «Укртатнефть» — проект переработки импортной нефти на Кременчугском НПЗ на Украине). 24 апреля арбитражный суд Москвы проведёт заседание по поводу иска «Татнефти» украинской стороне — компания требует возмещения 112 млн долл.

На самом деле решение международного арбитража в пользу «Татнефти» вынесено ещё четыре года назад. Однако реализовать его компания не могла. Поэтому теперь «Татнефть» пытается подтвердить, а также принудительно исполнить. Причём компенсацию компания готова получить… частью здания культурного центра Украины в РФ.

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