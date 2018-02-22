Кто и как наживается на ОСАГО?

Москва, , 11:42 — REGNUM В России не менее 80% от объёма судебных взысканий по страховым случаям с ОСАГО не доходит до потерпевшего и «оседает» на банковских счетах юридических посредников. Только по итогам 2017 года недобросовестными автоюристами без ведома потерпевших было получено около 30 млрд рублей. Такие цифры содержатся в разъяснениях, которые Российский союз автостраховщиков (РСА) дал на запрос депутата Госдумы РФ Вячеслава Лысакова («Единая Россия») относительно установления размера ущерба по ОСАГО, причиненного страховому сообществу недобросовестными юридическими посредниками и страховым мошенничеством, передаёт ИА REGNUM 22 февраля.

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Как уточнили в союзе автостраховщиков, недобросовестные автоюристы — это только одна из трёх составляющих убытков от страхового мошенничества с ОСАГО. Так, начиная с 2015 года наблюдается резкое снижение общего числа заключенных договоров ОСАГО при увеличении автопарка. По словам президента РСА Игоря Юргенса, это можно объяснить «лишь реализацией и использованием автовладельцами поддельных бланков полисов ОСАГО либо эксплуатацией транспортных средств без полиса». Так, за последние четыре года количество заключенных договоров снизилось на 3,5 млн, или 8%.

Учитывая, что средняя страховая премия по договору ОСАГО составляет приблизительно 6 тыс. рублей, «недобор» страховыми организациями от реализации мошенниками поддельных полисов ОСАГО и эксплуатации транспортных средств без полисов может достигать 20 млрд рублей в год.

Так, согласно данным отчетности страховых организаций, сумма выплат в 2017 году по убыткам, не связанным с судебным производством, составила 168 млрд рублей. Почти 15 млрд из них — сумма неосновательного обогащения.

Добавим, что за 2017 год число регионов, где средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тыс. рублей, выросло в два раза. Средняя выплата за 2017 год по страховым случаям превысила 78,3 тыс. рублей — это почти на 10% больше, чем в 2016 году.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, это говорит об усилении мошенничества в сфере автострахования.

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«Почти все общероссийские показатели демонстрируют рост. Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на предпринимаемые меры. Причем ситуация по России очень неравномерная — в ряде регионов эти показатели зашкаливают», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

По сравнению с 2016 годом ряд регионов ухудшил свои позиции в рейтинге проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. Так, в ТОП-20 — так называемую красную зону, которая отражает максимально критические показатели, вошли Приморский край (поднявшись с 30-го места), Свердловская, Астраханская, Воронежская и Ярославская области, а также Красноярский край и Дагестан. Лидерами этого антирейтинга стали Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область.

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Добавим, что Минфин РФ подготовил поправки в закон об ОСАГО. Предполагается, в частности, что страховщики сами будут отслеживать стиль вождения автомобилиста с помощью специального устройства, прикрепленного к транспортному средству. Стиль вождения, а также количество нарушений ПДД будут одними из факторов, которые повлияют на итоговую стоимость полиса ОСАГО.

Ранее предложение по переходу на тарифы ОСАГО, не регулируемые государством, подготовили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Если они будут приняты, то с июля 2018 года ЦБ РФ будет регулировать только три параметра — максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД.

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