76% жителей России довольны работой общественного транспорта

Москва, , 10:11 — REGNUM 76% жителей России в целом довольны работой общественного транспорта в регионе своего проживания. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Те, кто недовольны работой общественного транспорта, отмечают малое количество единиц транспорта на маршруте (35%), неудовлетворительное техническое состояние транспорта (20%), большой пассажиропоток (17%) и высокую стоимость проезда (16%).

Также другие причины недовольства — непрофессионализм водителей, некомфортная температура в салоне и неудобное расписание работы транспорта в вечерние часы.

В основном граждане пользуются традиционными видами транспорта — автобусами, троллейбусами, трамваями и метро (80%).

На втором месте по популярности для передвижения граждан — такси (51%) и личные автомобили (50%).

Каршеринг в России пока не очень распространен. В среднем сервисом аренды автомобилей и каршерингом пользуется 1% опрошенных.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга проявляют к аренде автомобилей больший интересе (4%), в основном люди в возрасте до 44 лет (4%).

48% граждан РФ оценивают качество автомобильных дорог как среднее, 32% — как «ниже среднего» или «плохое», 17% — как «выше среднего» или «отличное».

45% респондентов считают, что состояние дорог за год в той или иной степени улучшилось, 36% — не изменилось, а 15% — ухудшилось.

Опрос проведен в ноябре 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, для жителей России наиболее популярным видом общественного транспорта для того, чтобы добраться до места работы или учебы, является автобус (за исключением Москвы, в столице основной вид транспорта — метро). Этим видом общественного транспорта предпочитают добираться 42% граждан РФ.

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