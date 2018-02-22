«Высшая школа экономики» дала урок распыления бюджетных денег...

Андрей Маленький, , 13:49 — REGNUM

В Приморском крае сосредоточено значительное число научных и научно-технических центров. Это уникальное конкурентное преимущество должно быть отражено в новой стратегии развития края — такими директивами напутствовали в краевой администрации конкурсантов, претендовавших на приз в 49 миллионов рублей.

Эти деньги выделил бюджет края для разработки стратегии социально-экономического развития до 2030 года (взамен стратегии до 2025 года — зачем?). Видимо, участники конкурса этого могли и не знать, поскольку сами они не местные, а ни один научный центр, расположенный в крае, не стал участвовать в состязании. Испугался своей неконкурентоспособности, когда дело до дела дошло?

Заявилось шесть московских структур и еще одно, не научное, владивостокское ООО. В этом местном ООО шестьдесят не научных разрешенных видов деятельности, включая строительные работы и стоматологические услуги.

Опередив его и всех остальных участников, в том числе Аналитический центр при правительстве Российской Федерации (которому, видимо, заняться больше нечем, кроме как искать приработок на стороне от правительства), победил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), предложив разработать стратегию за 44 млн рублей.

Что происходит дальше

Через сайт госзакупок победитель конкурса на разработку стратегии Приморского края — НИУ ВШЭ извещает (№31705981194) всех о том, что нанимает единственного поставщика услуг (без протокола о закупке, этого для НИУ не требуется по внутренним правилам).

Для чего?

Для того, чтобы кто-то ему знакомый написал стратегию или значительную ее часть. Этим знакомым оказался индивидуальный предприниматель Д. Политов, который согласился за 6 615 741 рубль 60 копеек подготовить стратегию социально-экономического развития Приморского края, а точнее следующее.

Во-первых, разработать вводную часть стратегии, включающую:

комплексный анализ экономического развития Приморского края за 2007−2016 гг. (по шести всеохватным направлениям), его место в экономике Дальневосточного федерального округа, Российской Федерации, а также в мировой экономике, сравнительные оценки конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа, Российской Федерации, приграничных регионов соседних стран (КНР, Япония, Республика Корея) ;

сравнительные оценки конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа, Российской Федерации, ; оценку достигнутых целей социально-экономического Приморского края, определённых Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года (в части развития экономики);

оценку эффективности действующих мер поддержки отраслей и компаний и оценку институтов развития Приморского края;

долгосрочное стратегическое видение развития Приморского края до 2030 года (в части экономической политики) на базе социологического обследования;

оценку перспектив социально-экономического и отраслевого развития регионов-соседей; анализ основных глобальных трендов и их влияния на развитие Приморского края, лучшие практики социально-экономического развития стран и регионов, федеральные инициативы в области регионального развития и определение возможностей их реализации в Приморском крае, анализ цепочек создания добавленной стоимости и выявление важнейших ниш, в которые могут встроиться представители экономики Приморского края;

и еще страница убористого текста, завершающегося словами: «Перспективы и ограничения реализации конкурентных преимуществ Приморского края определяются исполнителем по результатам оценки всей совокупности условий его социально-экономического развития в долгосрочном периоде» .

Это — только первый этап исполнения шестимиллионного заказа.

Во-вторых, ИП Д. Политов должен разработать рекомендации по отдельным направлениям реализации стратегии, сформулировать стратегические приоритеты долгосрочного развития Приморского края на каждом этапе, а также ожидаемые конечные результаты реализации стратегии.

Он разрабатывает (читать только особо любознательным и уравновешенным):

механизм системной интеграции особых экономических режимов, действующих на территория Приморского края, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон, свободного порта «Владивосток», «Дальневосточного гектара»;

описание экономического развития Владивостокской агломерации (включая определение ключевых проектов, муниципальных приоритетов развития агломерации и предложений по перспективному развитию секторов экономики агломерации, в том числе создание новых производственных зон различных специализаций);

описание развития свободного порта «Владивосток»;

описание развития и обеспечения функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, реализуемых и планируемых к реализации на территории Приморского края (в части экономической политики);

направления инвестиционной политики Приморского края;

перечень основных стратегических проектов, обеспечивающих реализацию целей экономического развития Приморского края до 2030 года

и т. д, и т. п.

29 декабря 2017 года НИУ ВШЭ известило о еще одной покупке (№31705980989). За 15 436 730 рублей 40 копеек закупило научно-исследовательские работы по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года: экспертное сопровождение экономического раздела стратегии» (договор №233/05.19−12−17).

Выяснить, с кем был заключен договор, что должен выполнить единственный поставщик, не удалось. Ни одного документа на сайте госзакупок не опубликовано. Попробуйте, может быть, вам повезет?

У меня гипотез много. Но все они — неправильные.

И это еще не всё

Перед тем, как изложить факты, сообщу еще одну гипотезу.

Допустим, некое министерство выставляет на конкурс крупное задание на 75 миллионов рублей.

Некий национальный исследовательский университет предлагает 71,25 миллиона рублей и выигрывает конкурс.

Проходит совсем немного времени, и некий национальный исследовательский университет тратит 25,1 млн рублей на закупку у единственного поставщика — некоего федерального бюджетного учреждения — разработку того же самого или весьма похожего на то самое крупного министерского задания.

Это некое федеральное бюджетное учреждение образовано другим министерством и находится во взаимодействии с министерством-учредителем и с неким министерством по проблемам, ради решения которых оно и образовано.

Специализация бюджетного учреждения совпадает с проблематикой крупного задания, выставленного на семидесятимиллионный конкурс неким министерством.

Теперь надо представить эти структуры и изложить факты, обеспечивающие и доказывающие вероятность гипотезы.

Это — Министерство образования и науки Российской Федерации.

Это — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Это — федеральное бюджетное учреждение «Российское технологическое агентство» (Центр управления проектами в промышленности).

Конкурсное задание Минобрнауки имеет номер 0173100003717000332. Его предмет — комплексное сопровождение вовлечения научно-технологического потенциала образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в реализацию программ инновационного развития компаний с государственным участием и процессы организации и функционирования сети инжиниринговых центров. Цена — 75 миллионов рублей.

Победитель — НИУ ВШЭ.

Извещение НИУ ВШЭ имеет номер 31 705 800 984. Его предмет — оказание услуг по сопровождению вовлечения научно-технологического потенциала образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в реализацию программ инновационного развития компаний с государственным участием и процессы организации и функционирования сети инжиниринговых центров. Цена — 25,1 миллиона рублей.

Поставщик — федеральное бюджетное учреждение «Российское технологическое агентство» (Центр управления проектами в промышленности).

И задание Минобрнауки, и задание НИУ ВШЭ должны быть исполнены в пять этапов. При этом завершение этапов задания НИУ ВШЭ на несколько дней опережает дату отчетов перед Минобрнауки об исполнении его заказа.

Дословно сопоставить текст министерского техзадания с университетским невозможно из-за краткости последнего, но концептуально это гомогенные вещи (НИУ ВШЭ закупило еще две услуги по этой проблематике у единственных поставщиков, а именно: на 4,2 млн рублей — «Оказание услуг по комплексному сопровождению функционирования сети инжиниринговых центов, созданных на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки РФ, в 2017 году» и на 1,1 млн рублей — «Оказание услуг по сопровождению вовлечения научно-технологического потенциала образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки РФ, в реализацию программ инновационного развития компаний с государственным участием»).

Итак, федеральное бюджетное учреждение «Российское технологическое агентство» (Центр управления проектами в промышленности) получило заказ на 25 миллионов рублей.

Иное обозначение «Российского технологического агентства» (РТА) — проектный офис Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, обеспечивающий в том числе развитие инжиниринга.

В рамках его деятельности по развитию в России инжиниринга им же обязано стимулироваться создание и развитие инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.

Естественно, и Минобрнауки.

В рамках этого мероприятия РТА обеспечивает реализацию совместной программы Минпромторга России и Минобрнауки России по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, а также создание инжиниринговых центров, оказывающих услуги организациям реального сектора экономики.

Теперь (у меня, например) вполне верифицируется гипотеза о взаимосвязи и взаимозависимости событий. Гипотезу эту я назвал «Перекрестное опыление бюджетными средствами друг друга».

Другую гипотезу пусть формулируют в новом правительстве Российской Федерации, поскольку все условия для того, чтобы возникла потребность разобраться во всем этом бюджетном и содержательном безобразии, создало действующее правительство Д. Медведева.

Третья гипотеза еще подлежит формулированию, так как пока все пазлы не складываются.

Дело в том, что РТА выставил на сайте госзакупок в это же самое время задание по подготовке аналитических материалов о ходе реализации проектов в рамках приоритетных направлений развития Российской Федерации. На 7 миллионов 316 тысяч рублей.

Никакой другой информации о том, что же конкретно должен исполнить единственный поставщик, информационная госзакупочная система не выдает.

Мы можем связать эти события друг с другом и ошибиться при этом. Или не связывать эти события друг с другом. И опять же ошибиться при этом.

Худший для страны вариант, если и эта закупка — часть инжиниринговой схемы.

Может быть, всем нам и государству поможет разобраться Минэкономразвития, выставившее на конкурс разработку предложений по совершенствованию действующего порядка работы с научно-исследовательскими, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами и повышению эффективности использования их результатов.

Это министерство, может быть, на словах озабочено тем, что «зачастую результаты исследований не находят практического применения. Таким образом, расходы на их выполнение оказываются затраченными впустую».

Цена вопроса — 4 миллиона рублей.

Хотя ради такого дела можно было бы и не скупиться. Занять денег у тех, кому они достаются, вероятно, по текстам действующих законов, проекты которых готовились тоже через сайт госзакупок.

Но точно — неправедно.