Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

Москва, , 07:36 — REGNUM В России за неделю (13−19 февраля) рост потребительских цен составил 0,1%, с начала февраля — 0,2%, сообщили в Росстате.

С начала 2018 года потребительские цены выросли на 0,5% (в феврале 2017 года — на 0,2%, с начала года — 0,8%).

За неделю увеличились на 0,8% цены на пшено, на 0,4% — на яйца куриные. на 0,2% — маргарин, соль.

При этом крупа гречневая подешевела на 0,8%, свинина, куры и мука — на 0,2−0,3%.

Рост цен отмечен на плодоовощную продукцию — на 1%. Так, подорожали картофель, капуста белокочанная, морковь и огурцы — 1,5−3%. Но дешевле на 1% стали помидоры.

Стоимость бензина автомобильного и дизельного топлива практически не изменилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Центробанка РФ, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно. На конец 2018 года она может оставаться несколько ниже 4%.

По прогнозам экспертов, в 2018 году инфляция может разогнаться до 5−5,5% в годовом выражении.

Напомним, в России в январе 2018 года рост потребительских цен составил 0,3%. Существенное подорожание отмечалось на плодоовощную продукцию. Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%.

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