Рубль завис

Москва, , 07:07 — REGNUM По итогам торговой сессии в среду, 21 февраля, рубль незначительно укрепился к мировым валютам, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

В отсутствие стимулов для более серьезной динамики рублевые пары постепенно переходят в «боковик», так как диапазон торгов по сравнению с сессией 20 февраля не изменился. К концу торгов на Московской бирже за один доллар предлагали порядка 56,5 руб., а за один евро — около 69,6 руб.

Сегодня, 22 февраля, участники рынка ждут публикации данных по коммерческим запасам нефти в США, что может оживить рынок черного золота. Позитивная динамика по цене на нефть марки Brent поддержит рубль.

Пока что ничего нового в парах не ожидается. Как и ранее, отечественная валюта наиболее устойчива к евро, особенно на фоне его снижения.

В середине дня ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике, ничего нового он не раскроет инвесторам, тем не менее может повлиять на волатильность пары евро/доллар, а значит и рубля.

Основными факторами влияния на российскую валюту останутся цены на нефть и динамика пары евро/доллар.

23 февраля возможно повышение кредитного рейтинга России международным рейтинговым агентством S&P, есть шанс, что рынок будет отыгрывать эту новость заранее.

22 февраля пара доллар/рубль проведет торги четверга в районе 56,3−56,8 руб., а пара евро/рубль — в диапазоне 69,2−69,7 руб.

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