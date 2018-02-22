Испугают ли правила ВТО казахстанских бизнесменов?

Астана, , 05:23 — REGNUM «Строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения» — применимы ли эти слова к отсутствию боязни казахстанского бизнеса перед вхождением страны в ВТО, рассказывает автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

В 2020 году Казахстан должен вступить в ВТО, пройдя подготовительный период в 24 года. Часто эксперты ссылаются на правила этой организации как на комплекс средств, позволяющих более развитым странам контролировать и эксплуатировать рынки стран, развитых менее. Но бизнес Казахстана, привыкший вслед за уже вступившей в ВТО Россией применять к своей экономической деятельности часть стандартов, принятых в этой организации и ставших традиционными в ЕАЭС, — скорее всего, не будет сильно взбудоражен намеченным переходом.

Кроме того, большая инерционность экономической интеграции, дающая большую возможность маневра в переходный период, малый горизонт планирования, присущий большинству бизнес-компаний Казахстана и сложности, возникающие при оценке нарушений в экономических интеграционных объединениях, делают «проблему ВТО» во многом умозрительной для каждого конкретного бизнесмена. Обещания крупных иностранных инвестиций в экономику Казахстана в случае выступления и хорошего поведения в рамках ВТО, воспринимаются как шкура неубитого медведя. А жить по тем правилам, которые имеются на данный момент, казахстанское бизнес-сообщество худо-бедно научилось.

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