Дорого и неэффективно: участие РФ в международных выставках

Москва, , 04:29 — REGNUM Продвижение российских товаров на международный рынок — дело крайней важности. А участие в международных выставках могло бы познакомить зарубежного покупателя с предлагаемыми товарами и позволить существенно увеличить российских экспорт. Почему же выставочная активность, которую было запланировано удвоить к 2018 году, сменилось режимом резкой экономии, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Десятикратное уменьшение запланированных средств с 1 миллиарда до 95 миллионов рублей и пятикратное уменьшение количества выставок, в которых российские представители собираются участвовать, сигнал достаточно резкий. Но почему вдруг возник такой скачок?

Если подробно рассматривать средства, запланированные и израсходованные на участие в выставке VINITALY (2017), то можно только подивиться неэффективности, обнаруженной по результатам ее проведения. В число тех 450 марок вин, которые набрали достаточный балл для того, чтоб быть указанными в путеводителе, присутствуют вина даже из Китая и Канады, а вот российских там не оказалось. Но это — только один пример из многих, подтверждающих порочное правило: средства продолжают расходоваться впустую, а мощное сокращение планов выставочной деятельности не дало никакой экономии бюджетных средств.

Как это могло произойти, читайте в статье: Ярмарки тщеславия правительства России: дорого, очень дорого, ещё дороже

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