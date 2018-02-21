В Литве боятся подножки Латвии при выходе из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 16:27 — REGNUM Исключительная активность латвийских политиков в отношении Белоруссии может стать помехой в реализации проекта синхронизации электросетей стран Прибалтики с континентальной Европой. Дипломатические источники литовского национального вещателя LRT утверждают, что проект синхронизации электросетей стран Прибалтики с континентальной Европой через Польшу, развивающийся в благоприятном для Литвы направлении, может столкнуться с одной трудностью. ИА REGNUM сегодня, 21 февраля, публикует перевод на русский язык статьи LRT полностью:

«Цель Литвы — гарантировать, что после прямого соединения с Польшей и косвенного соединения с Германией, литовская система передачи действовала бы надежно, по прогнозируемым и четким правила «кодексов сетей» ЕС; также, чтобы при использовании технических параметров проекта была отключена большая часть межгосударственных соединений электропередачи с Белоруссией и Россией, и чтобы таким образом были созданы технические препятствия для попадания на рынок Литвы и стран Прибалтики электроэнергии, которая будет производиться на Белорусской АЭС, строящейся недалеко от Островца.

А Латвия, кажется, хочет, чтобы имеющееся соединение с Россией недалеко от Пскова было сохранено и после синхронизации. С одной стороны, это было бы благоприятное для Белоруссии решение, так как при сплошной стене энергия с Белорусской АЭС не могла бы попасть на рынок стран Прибалтики. С другой стороны — это возможность для Риги получить в обмен грузы в латвийские морские порты.

По словам нескольких литовских дипломатов, добиваясь своих целей, власть Латвии стремится делать Минску разные реверансы. Рига — первая столица в ЕС, пригласившая президента Белоруссии Александра Лукашенко (в июле 2017 года, еще до того, как руководство ЕС пригласило Лукашенко в Брюссель на встречу участников программы «Восточное партнерство», на которую он, в конце концов, так и не приехал).

Немного раньше, в январе 2017 года, Латвия предложила Белоруссии подать общую заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, хотя глава Латвийской федерации хоккея Айгарс Кальвитис, представляя турнир в Кельне (Германия), авторство инициативы перевернул верх ногами, сказав, что «хоккей очень любят в Латвии, и мы очень благодарны друзьям из Белоруссии, которые пригласили нас. Надеемся, что этот чемпионат поможет развивать хоккей в регионе».

В первые недели февраля этого 2018 года белорусские государственные и негосударственные СМИ много внимания уделяли встречам премьера Латвии Мариса Кучинскиса в Минске с Лукашенко и главой правительства Андреем Кобяковым. Белорусский оппозиционный интернет-портал «Хартия 97», ссылаясь на мнение преподавателя Института международных отношений и политических наук при Вильнюсском университете Лауринаса Йонавичюса, опубликованное на портале DELFI, написал: «Во время визита премьера Латвии больше всего внимания уделялось транзиту белорусских грузов и Белорусской АЭС в Островце. (…) Литве не удалось убедить Латвию присоединиться к бойкоту Белорусской АЭС из-за ее безопасности, а обе страны конкурируют за транзит белорусских грузов». Официальная власть Белоруссии и СМИ называют позицию Литвы неконструктивной.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, отвечая на вопрос LRT, как он оценивает дипломатическую активность соседей с севера в Белоруссии, в первую очередь предложил немного осторожнее оценивать сообщения белорусских СМИ.

«Белорусские СМИ очень часто предоставляют несоответствующую действительности информацию и искажают факты, выставляя желания за действительность», — говорит Линкявичюс. Он утверждает, что он благоприятнее оценивает «настоящую» позицию Латвии, которая редко прослеживается в общественном пространстве: «Позиция Латвии по Белорусской АЭС в принципе соответствует позиции Литвы, только она высказывается не так громко, Латвия не так активно задает вопросы Белоруссии. Стоит отметить, что премьер Латвии, находясь на прошлой неделе в Белоруссии (7—8 февраля), подчеркнул, что Белорусская АЭС должна соответствовать всем международным требованиям безопасности. Поддержку позиции Литвы по Белорусской АЭС уже высказали и латвийские парламентарии, участвовавшие 9 февраля в объединенном заседании комитетов Балтийской Ассамблеи в Вильнюсе».

С другой стороны, о конкуренции Литвы и Латвии за транзит белорусских грузов Линкявичюс говорит: «Белоруссия очень прагматично оценивает свои условия экспорта и прекрасно понимает, что возможности Клайпедского порта лучше соответствуют их потребностям. У Литвы прекрасно развитая транспортная и логистическая система, но конкуренция за грузы в Балтийском регионе постоянно растет. (…) Мы должны и дальше интенсивно работать, совершенствовать транспортные и логистические услуги, чтобы сохранить нынешние позиции на рынке».

Перевоз грузов, по словам Линкявичюса, это бизнес, который в первую очередь опирается на рыночные законы: «Поэтому мы должны утвердить свое конкурентное превосходство, еще больше усовершенствовать условия перевоза — обслуживание, скорость, предложить оптимальные тарифы, чтобы заказчики хотели сотрудничать с литовскими компаниями, а не с конкурентами из других стран региона. О том, что Белоруссию привлекает транспортная система Литвы, говорит статистика: в 2017 году примерно треть грузов, которые перевозились по литовским железным дрогам и через Клайпедский порт, составили грузы из Белоруссии».

Специалисты энергетического сектора утверждают, что идея соединения с Россией после синхронизации родом из Литвы. Поскольку исследование возможностей и сценариев синхронизации стран Прибалтики, проведенное в 2016 году Объединенным исследовательским центром ЕС, предусматривает отсоединение абсолютного большинства межгосударственных соединений электропередачи стран Прибалтики от России и Белоруссии (особенно так называемый сценарий 3а — через литовско-польское соединение LitPol Link), у некоторых экспертов рынка Nord Pool Spot возник вопрос: если сохранить хотя бы одно соединение и преобразователь с Белоруссией, не вырастет ли спрос на бирже, который, возможно, стал бы фактором, обуславливающим более привлекательные цены на электричество на бирже?

Но вопрос о соединении с Белоруссией, по словам источников LRT, был скорее риторическим, однако Латвия якобы подхватила эту идею и применила ее в своих переговорах в контексте перевоза грузов.

Представители литовского оператора системы электропередачи Litgrid напоминают, что предусмотрен не только физический предохранитель — «обрезанные провода», которые помогут избежать потоков электроэнергии из Островца. Есть еще и административно-коммерческий предохранитель. «Вся электроэнергия третьих стран (Белоруссии и России) может попасть в страны Прибалтики только через биржу NPS, — говорит LRT представитель Litgrid Гедрюс Карсокас. — После того, как сейм Литвы принял закон, этот путь электричеству с небезопасных АЭС закрыт. Технически у Латвии нет ни одной линии с Белоруссией, у них есть только одна линия с Россией (напряжением 330 киловольт)».

В любом случае многое зависит от способности Литвы доказать, что межгосударственного соединения Литвы с Калининградской областью и с планируемым здесь преобразователем для рынков стран Прибалтики будет вполне достаточно. Ответ на этот вопрос должны дать переговоры в так называемом формате EuRuBy, которые Еврокомиссия будет вести с Россией и Белоруссией по вопросу синхронизации электросетей стан Прибалтики с континентальной Европой, если только она получит необходимый мандат от правительств Литвы, Латвии и Эстонии (ранее предоставленный мандат на переговоры EuRuBy остановлен)».