Лес как богатство: Национальный форум пройдет в сентябре

Москва, , 15:55 — REGNUM В сентябре 2018 года в Москве пройдет первый Национальный лесной форум, на котором соберутся все заинтересованные в эффективном использовании лесов стороны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Участие в форуме примут эксперты во всех сферах лесопользования. Так, на форум приглашены экологи, лесопромышленники, а также волонтеры и общественные движения. По итогам мероприятия будет сформирован план изменений в законодательство, которые повысят эффективность использования лесов как национального богатства.

«Еще не было никогда единой площадки, на которой бы собирались все заинтересованные в использовании леса как национального богатства страны. Очень часто можно видеть, что отдельно собираются лесопромышленники, заготовители дикоросов, охотники и другие. Но в лесу они все встречаются и все интересы пересекаются», — отметил Николаев.

По его словам, прежде всего, это вопросы многоцелевого использования леса. Так, отметил депутат, основная работа форума будет направлена на то, чтобы не просто использовать леса, а использовать их эффективно.

«То есть наш ресурс, тот ресурс, который находится в лесах, он не исчезал, чтобы он был возобновляем и чтобы в результате своей деятельности наша страна богатела, а не испытывала дефицит ресурсов», — заявил Николаев.

Как рассказал глава Рослесхоза Иван Валентик, в первой половине 2018 года пройдет пять окружных форумов в регионах РФ, для которых тема леса наиболее актуальна. Среди них города Ижевск, Белокуриха, Тюмень, Хабаровск и Петрозаводск. Завершатся эти мероприятия на масштабном форуме в Москве, который пройдет в сентябре.

«В сентябре выйдем на итоговый форум, который приурочен на празднование работников леса, который ежегодно празднуют в третье воскресенье сентября», — отметил Валентик.

По его словам, на территории РФ сегодня сосредоточено более 20% мировых лесов, однако основная задача для государства в этом вопросе обеспечить также лидирующие позиции по запасам лесов и их эффективному использованию.

«Сейчас проводится государственная инвентаризация лесов, и мы рассчитываем, что по её итогам мы выйдем на первое место в мире по запасам. Ориентировочно, объем составит 129 млрд кубометров. Для сравнения, у Бразилии 120», — отметил Валентик.

Он также подчеркнул, что отрасль лесного хозяйства в целом сегодня ждет обновления, поскольку вопрос использования и сохранения лесов сегодня практически не интересует молодежь. Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию следовало бы также продумать варианта цифровизации отрасли, считают в Рослесхозе.

«Леса — экологический каркас всей планеты, от того, как мы будем сберегать, приумножать их, эффективно использовать, зависит не только экономический успех нашей страны, но и экологическое благополучие всего мира», — подчеркнул Валентик.