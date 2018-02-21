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Рубль удерживает равновесие

Экономика

Пока многое указывает на его вероятное повышение, заявила эксперт

Рубль удерживает равновесие
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 21 февраля 2018, 15:28 — REGNUM  Российский рубль 21 февраля днем торгуется достаточно ровно в парах с иностранными валютами, несмотря на нефтяную качку и осторожные покупки доллара на мировом валютном рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, в настоящий момент относительное равновесие российской валюты обеспечивает спрос на ОФЗ и ожидание публикации агентства S&P 23 февраля о результатах пересмотра российского инвестиционного рейтинга.

«Пока многое указывает на его вероятное повышение — если так, то уже в начале следующей недели рубль сможет существенно укрепиться в парах с долларом и евро», — полагает Бодрова.

Пока же пара доллар/рубль зацепляется в рамках 56,4056,85, евро/рубль — 69,7070,85.

«В феврале налоговые выплаты российских экспортеров традиционно самые невысокие по году, поэтому нет смысла ждать выраженной поддержки рублю от очередного налогового периода», — считает эксперт.

Добавим, 21 февраля «американец» стоит 56,63 руб. (+0,1%), евро оценивается в 69,75 руб. (-0,1%).

Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 22 февраля, составляют 56,65 руб. за американскую валюту (повышен на 13 копеек) и 69,80 руб. за евро (понижен на 9 копеек).

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