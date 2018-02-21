Волгоград падает в долговую яму

Волгоград, , 15:18 — REGNUM Волгоградская область продолжает наращивать государственный долг. По данным министерства финансов РФ на 1 февраля 2018 года, госдолг области составил 54,859 млрд рублей. За месяц его размер вырос на 1,5 млрд рублей — на начало января задолженность была равна 53,359 млрд. По сравнению с февралем 2017 года рост не так заметен, но все равно госдолг увеличился.

В структуре госдолга преобладают бюджетные кредиты. Их сумма — более 24,9 млрд рублей. На долю ценных бумаг приходится 17,35 млрд рублей, а коммерческим банкам область должна 11,8 млрд рублей. Рост произошел за счет бюджетных кредитов.

По сравнению с февралем 2017 года госдолг вырос на 340 млн рублей.

В целом, по данным Минфина, госдолг субъектов Южного федерального округа равен 267,3 млрд рублей. Больше всех должен Краснодарский край — почти 139,3 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдолг Волгоградской области пока только растет. В конце января 2018 года стало известно, что регион планирует взять кредит на 4,5 млрд рублей.

При этом в 2017 году Волгоградская область уже называлась в числе самых закредитованных регионов РФ. К примеру, на 1 декабря объем госдолга составлял примерно 90% от размера собственных доходов. В октябре губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что правительство Российской Федерации поддержало предложение Волгоградской области и приняло решение о выделении бюджетного кредита в размере 15,756 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов бюджетными.

Напомним, что доходы бюджета Волгоградской области в 2018 году запланированы в размере 83,5 млрд рублей. Столько же должны составить и расходы.

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