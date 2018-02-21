Быть в тренде: депутаты Ростовской области закупают iPad

Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM Донским законодателям понадобились планшетные компьютеры. На эти цели из средств областного бюджета на 2018 год выделено почти 4 млн рублей, следует из технической документации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Согласно техническим характеристикам, гаджеты депутатам нужны не абы какие, а выпускаемые корпорацией Apple. У новых iPad должна быть память не менее 64 Гб, расцветка интернет-планшетов — серая. Более того, к гаджету должны прилагаться чёрные чехлы из пластика, обтянутые искусственной кожей, с функцией подставки.

Соответствующий планшет вполне можно приобрести за 47 тыс. рублей на официальном сайте компании-производителя. Но донские парламентарии решили подстраховаться и заложили около 60 тыс. рублей на каждый гаджет.

Отметим, что ранее народные избранники решили обеспечить себя услугами местной и внутризоновой телефонной связи на сумму 2,5 млн рублей. Эти деньги также выделены из региональной казны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Законодательное собрание Ростовской области объявило сразу несколько электронных аукционов на пиар, который в 2018 году обойдётся региональной казне в 38 млн рублей.

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