Замтехдиректора СГК ответил на вопросы рубцовчан об экологичности ЮТС

Рубцовск, Алтайский край, , 09:25 — REGNUM Заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании (СГК) по охране окружающей среды Константин Кушнир встретился с представителями общественности Рубцовска. Как сообщает управление по внешним связям СГК, основной темой беседы стала экологическая составляющая работы Южной тепловой станции.

В начале беседы Кушнир еще раз отметил, что в течение отопительного сезона на станции действительно были проблемы с газоочистным оборудованием. Их появление связано с тем, что при подготовке к отопительному периоду энергетики больше внимания уделили работе по увеличению тепловой мощности станции, способности выдать достаточное для города количество тепловой энергии в условиях необходимости замещения Рубцовской ТЭЦ, которая не была подготовлена к зиме.

«Да, у нас была проблема с технической частью, именно в части эксплуатации, — заявил он. — Но очевидно, что за такой короткий срок построить станцию и научить ее работать, как в свое время учили летать ракеты, было достаточно сложно, но СГК с ней справилась. Сейчас остается много моментов связанных с увеличением эффективности работы очистного и технологического оборудования. Но к концу этого отопительного сезона компания справится с этой задачей, и уже в следующем отопительном сезоне все те недоработки, которые были допущены в спешке, будут устранены».

Он отметил, что результаты замеров, которые делали как специалисты компании, так и Роспотребнадзор и Росприроднадзор, свидетельствуют о том, что ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Рубцовске сейчас в норме и нет никаких превышений предельно допустимых концентраций веществ.

«По СО (угарный газ) могу вам ответственно сказать, что СО от станции нашей не было, по той простой причине, что сама технология сжигания не предусматривает его образования в таком количестве, — сказал эксперт, комментируя замеры, проведенные в Рубцовске Роспотребнадзором в конце ноября 2017 года. — Что касается твердых частиц, то была сожжена партия некачественного угля. Мы, разбираемся с поставщиками, и этот процесс взят на особый контроль.

На вопрос о том, не могли ли энергетики целенаправленно увеличивать выбросы золы через дымовую трубу для того, чтобы отходы производства не нужно было вывозить, Константин Кушнир отметил, что это технически невозможно. Специально проводить сброс золы через дымовую трубу не получится, так как газоочистное оборудование закреплено на газоходе и частицы золы не могут его миновать».

Эксперт ответил и на другие вопросы, интересующие собравшихся на встрече. Одна из поднятых тем касалась санитарно-защитной зоны Южной тепловой станции. По словам заместителя технического директора СГК, проект этого документа сейчас находится в разработке. Этот процесс займет не менее года, так как сначала разрабатывается проект, а затем ведутся натурные наблюдения. Санитарно-защитная зона для станции после увеличения мощности должна составлять порядка 300 метров согласно действующему законодательству. Однако в случае, если в эту зону попадут жилые дома, согласно законодательству, будут проводиться ее корректировки и она будет установлена строго по границе жилого квартала.

«Мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом с теми объектами, которые у нас есть в Красноярске, Новосибирске, Барнауле. Это связано с тем, что станции были построены раньше, чем многие здания города. Город расширялся, приближался к станциям. Тогда не было таких требований санитарного законодательства. Они появились на рубеже 1980 годов, — пояснил Константин Кушнир. — Если корректировка будет соблюдена, то проект направляется в Роспотребнадзор на экспертизу и далее уже на согласование. Если не соблюдается, то проводится либо дополнительная корректировка, либо изменяются технологии сжигания, предлагаются мероприятия по увеличению эффективности существующего газоочистного оборудования станции. Как показывает практика даже на наших более крупных объектах, тех газоочистных установок, которые существуют, достаточно для того, чтобы соблюдать все установленные нормативы».

Еще одним важным для рубцовчан вопросом стала тема использования для складирования золошлаковых отходов с ЮТС городского полигона ТБО. Сейчас жителей волнует вопрос о том, не переполнится ли он из-за этого в несколько раз быстрее, чем предполагается.

По словам Константина Кушнира, объем вывозимой с ЮТС на полигон золы ежегодно составляет порядка 25 тысяч тонн. Согласно классификации, эти отходы являются отходами 5 класса — наиболее безопасными — и их размещение на полигоне ТБО разрешено.

«В настоящее время в Рубцовске, к сожалению, не существует другого объекта размещения, который был бы внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. Размещение отходов на любом другом объекте, не внесенном в этот реестр, запрещено, — отметил он. — Можно построить свой собственный объект. Для этого в будущем будет вестись отдельная работа с администрацией города на предмет выделения земельного участка».

Собственный объект размещения отходов позволит СГК начать работу по переводу их в золошлаковые материалы. Получаемый материал не пылит и в дальнейшем может использоваться для технической рекультивации земель, нарушенных при эксплуатации, для изоляции коммунальных отходов на полигонах ТБО. Аналогичные проекты уже реализуются на предприятиях компании практически во всех регионах присутствия.

Отвечая на замечание о том, что сейчас в ветреную погоду вывезенная на полигон зола пылит и переносится ветром в город, Константин Кушнир сказал, что причина в несоблюдении технологии складирования на самом полигоне. Он обещал проработать это вопрос с владельцами полигона. Выходом из ситуации станет пересыпка золошлаковых отходов слоем грунта. Инструкция по эксплуатации полигона, которая утверждена еще в 1996 году, предусматривает как пересыпку коммунальных отходов слоем инертного материала, так и пересыпку других отходов, которые размещаются на полигоне.

В заключении Константин Кушнир отметил, что СГК всегда открыта и готова отвечать на вопросы своих потребителей. Обычной практикой для компании является организация для заинтересованных людей экскурсий на предприятия компании, во время которых специалисты максимально просто и доступно объясняют тонкости процесса производства тепловой и электрической энергии.