Журнал Forbes назвал самые дорогие компании рунета

Москва, , 12:45 — REGNUM Журнал Forbes составил Топ-20 самых крупных по рыночной капитализации компаний рунета. Об этом сообщает в среду, 21 февраля, на официальном сайте издания.

В список вошли созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете (в структуре их выручки на онлайн приходится более половины).

«Данные по выручке предоставлены самими компаниями, — отмечают составители рейтинга. — В иных случаях приводится оценка, полученная путем опроса участников рынка и аналитиков».

Так, список возглавил «Яндекс», стоимость которого оценивается в $12,3 млрд. На втором месте рейтинга оказался Mail.ru Group ($6,86 млрд), а на третьем — Avito ($2,734 млрд). Четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое места заняли соответственно ретейлеры Wildberries ($ 602 млн), Lamoda ($ 454 млн), Ozon Group ($ 369 млн), Biletix ($264 млн), HeadHunter ($228 млн), Ситилинк ($224 млн) и 2ГИС ($211 млн).

Также в Топ-20 рейтинга журнала вошли такие компании, как KupiVip, Aviasales, ОнлайнТрейд.Ру, B2B-Center, Ivi.ru, SuperJob, Cian.ru, Mamba, «1С-Битрикс» и SkyEng.

Составители списка отмечают, что в 2018 г. из рейтинга Forbes выбыли онлайн-ретейлеры «Юлмарт» и Exist.

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