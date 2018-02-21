Центробанк спрогнозировал инфляцию в России на конец 2018 года

Москва, , 12:00 — REGNUM По прогнозу Центробанка РФ, годовая инфляция в России на конец 2018 года может оставаться несколько ниже 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора по динамике потребительских цен за февраль.

Отмечается, что приближению годовой инфляции к 4% будут способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и увеличение внутреннего спроса в условиях перехода регулятора от умеренно-жесткой к нейтральной кредитно-денежной политике.

«Годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно. На конец 2018 года она может оставаться несколько ниже 4%», — спрогнозировали в Банке России.

В январе инфляция продолжила снижаться, составив 2,2% (в декабре 2017 года — 2,5%). Это связано в первую очередь с низкими темпами роста продовольственных цен, а также факторами со стороны регулирования при стабильном курсе рубля.

«В ближайшие месяцы годовая инфляция сохранится низкой, в том числе из-за эффектов базы. Постепенное повышение инфляции к 4% начнется во второй половине года», — говорится в документе.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что годовая инфляция в России составит менее 4%. По итогам 2017 года рост потребительских цен в стране составил 2,5%.

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