ЕС готовится к новой торговой войне с США

Берлин, , 10:41 — REGNUM Евросоюз вовсю готовится к очередной торговой войне с США. Если вводимые Вашингтоном ограничения на импорт стали и алюминия затронут и европейские предприятия, то уже в течение нескольких дней Еврокомиссия может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединенных Штатов, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung во вторник, 20 февраля. Ссылаясь на источник в Еврокомиссии, немецкое издание также сообщает, что штрафные пошлины могут быть введены на самый широкий перечень американских товаров — от апельсинового сока до мотоциклов и виски.

Согласно информации, полученной из источника, на данный момент во главе списка Еврокомиссии находится сельскохозяйственная продукция из США, включая картофель и помидоры. При этом европейцы хотят усилить чувствительность ответных мер, поэтому удар предполагается нанести по товарам, имеющим особенно большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США Дональда Трампа.

В частности, речь идет о мотоциклах, поскольку головной офис Harley Davidson находится в штате Висконсин, откуда выдвинулся в конгрессмены спикер палаты представителей Пол Райан.

Также в список Еврокомиссии попал и виски Bourbon, производимый в основном в штатах Теннесси и Кентукки, на родине другого соратника Трампа — лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Торговые конфликты между трансатлантическими партнерами на деле не прекращаются. Напомним, что один из самых крупных недавних споров касался дотаций европейской компании Airbus, а впоследствии и американской компании Boeing. Однако, тот факт, что на возможные штрафные пошлины на сталь и алюминий Евросоюз отреагирует повышением пошлин на товары из совершенно других секторов экономики, нормам ВТО противоречить не будет.

В конце минувшей недели министр торговли США Уилбур Росспредложил ввести широкомасштабные протекционистские пошлины на поставки алюминия и стали из 14 стран в целях обеспечения «национальной безопасности США».

Предполагается три различных варианта: увеличить ввозную пошлину в размере не менее 24% для всех стран, или повысить тариф по меньшей мере до 53% на импорт из 12 стран, включая РФ, Китай, Бразилию, Индию, Южную Корею, ЮАР, Турцию и Вьетнам. Третий вариант предполагает введение «квоты на все продукты из всех стран, равные 63% от их экспорта в 2017 году».