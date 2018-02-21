Добыча криптовалюты в Арктике

Дмитрий Горбунов, , 13:20 — REGNUM

На прошлой неделе, 15 февраля, заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове. Этот экзотический способ попытки стать миллионером на добывании денег из воздуха сейчас популярен среди многих, в основном молодых людей. Для того чтобы построить свою ферму, необходимо закупить специализированное оборудование, которое при работе потребляет изрядное количество электроэнергии и выделяет достаточно большое количество тепла. Во многих регионах пытаются бороться с «фермерами» майнинга, которые пытаются в квартирах добывать криптовалюту, потребляя электричество сверх норматива и нагревая квартиры до высоких температур.

Теоретически предложение может быть интересным, действительно, на данный момент Мурманская область — энергоизбыточный регион. В области находится Кольская АЭС с четырьмя энергоблоками с установленной мощностью 440 МВт каждый и 17 гидроэлектростанций разной мощности. Гидроэлектростанции в регионе интересны тем, что расположены в основном каскадами — Каскад Туломских ГЭС, общей мощностью около 400 МВт, Каскад Серебрянских ГЭС, мощностью чуть более 350 МВт, Каскад Нивских ГЭС, мощностью около 250 Мвт, Ковдинский каскад около 300 МВт мощности. В Мурманской области также работает уникальная приливная электростанция на побережье Баренцева моря мощностью 1,7 Мвт. Как видно, мощности значительные и практически все не загружены на 100%.

Желание энергетиков понятно — загрузить недозагруженные мощности электростанций при помощи майнеров, получить дополнительную прибыль, добиться работы агрегатов на величину, близкую к установленной мощности.

Майнерам предлагают тарифы меньше, чем в других регионах. Да и в зимнее время года охлаждение ферм при минусовых температурах Кольского полуострова осуществить легче, чем в других регионах страны. Расположить фермы можно будет поблизости от электростанций — таких мест можно выбрать несколько по всему региону, подобрав площадку, которая была бы интересна инвесторам в строительство ферм по майнингу криптовалют.

Единственное, что настораживает, — отсутствие законодательства по криптовалютам в целом в России и по их майнингу в частности. У нашего восточного партнера — Китая — недавно запретили майнинг, запретили оборот криптовалют, даже с использованием иностранных площадок, что какое-то время назад изрядно обрушило весь рынок криптовалют.

Другой пример — Венесуэла, которая сегодня ввела в оборот свою собственную криптовалюту — El Petro, обеспеченную нефтью, и пытается с помощью этой криптовалюты поправить бедственное положение экономики страны.

По какому пути пойдет Россия? Пока непонятно, раздаются противоположные призывы на всех уровнях власти — от ввода собственной российской криптовалюты до полного запрета всех операций с любым видом криптовалют, а не только с самой популярной — биткоином.

Пока не сделан выбор на уровне государства, все вложения в этот рынок остаются высоко рискованными, хотя и в краткосрочной перспективе могут оказаться достаточно прибыльными.

А Мурманской области нужно поддержать инициативу энергетиков, и тогда можно будет предлагать комплексные туристические туры по посещению Хибин и Баренцева моря, с предложением возможности увидеть северное сияние и майнинг криптовалют. Ну и если все собраны в одном месте, легче подсчитать оплату электроэнергии и проконтролировать выплату налогов.