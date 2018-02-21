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Рублю не удается перехватить инициативу

Экономика

Пара доллар/рубль может протестировать отметку 57 рублей, заявил эксперт

Рублю не удается перехватить инициативу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 21 февраля 2018, 09:40 — REGNUM  Российская валюта слегка ослабла к доллару и немного прибавила в паре с евро на торгах 20 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Общая картина на мировых рынках, не способствующая проявлению интереса к рисковым активам, мешает рублю перехватить инициативу, особенно учитывая восстановление доллара на этой неделе и тенденцию к снижению нефтяных котировок, — отметил эксперт. — Натолкнувшись на двадцатидневную скользящую среднюю в районе 56,70 руб., пара доллар/рубль финишировала в районе 56,50 руб., +0,2% внутри дня».

После волны распродаж, захлестнувшей мировые финансовые рынки ранее в этом месяце, инвесторы продолжают осторожничать, что мешает росту рисковых активов, включая российскую валюту. Доллар в этих условиях пользуется спросом, укрепляясь на международном рынке Форекс.

«Нефть Brent демонстрирует присутствие неуверенности в сырьевом сегменте, связанное с пресловутыми опасениями относительно дальнейшего роста добычи на сланцевых месторождениях США.

Налоговый период, пик которого приходится на начало следующей недели, и ожидание пересмотра рейтинга РФ агентствами S&P и Fitch лишь частично нивелируют вышеперечисленные негативные факторы, влияние которых сейчас сильнее внутренних сигналов», — пояснил Ковалев.

21 февраля с утра тенденция этой недели сохраняется — нефть продолжает отступать, доллар дорожает, а на фондовых площадках покупатели не проявляют инициативы.

По его мнению, в таких условиях пара доллар/рубль может протестировать отметку 57 рублей. Однако спрос на рублевую ликвидность может воспрепятствовать пробою этого уровня в ближайшей перспективе.

«Далее все будет зависеть от тона протокола ФРС, который будет опубликован сегодня вечером, и от реакции доллара на релиз. Более «агрессивная» риторика регулятора способна поддержать восстановление доллара и, соответственно, усилить давление на рубль», — считает эксперт.

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