Жители России боятся обвала рубля — эксперт

Москва, , 09:31 — REGNUM В последние месяцы спрос жителей России на иностранную валюту растет как на дрожжах. Граждане хранят сбережения в иностранной валюте и наличными деньгами «под подушкой», не прибегая к услугам банков. Данная тенденция все сильнее укрепляется, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Николай Котов.

«Какова же причина? Во-первых, граждане РФ помнят 2014 год и резкий обвал российского рубля. Граждане потеряли около 50% покупательной способности своих денег. Никто не хочет повтора данных событий», — отметил эксперт.

Причина кроется в слишком сильной корреляции рубля с энергоносителями. Доллар США и евро в этом отношении более надежные валюты. Ведь исторически над рублем они всегда дорожали, следовательно, инвестируют в них, чтобы хоть как-то сохранить свои сбережения.

«Во-вторых, одной из причин является относительное укрепление рубля над долларом из-за роста цен на нефть. Люди покупают подешевевшую валюту, пока есть такая возможность. Люди боятся снова увидеть обвал рубля», — считает Котов.

По его мнению, в банк люди все реже инвестируют, потому что процентная ставка уменьшается и становится слишком незначительной, при повышающихся рисках, в связи с массовыми отзывами лицензий у банков, предлагающих более «интересные» проценты по вкладу.

Также не на руку банкам иски к вкладчикам от АСВ. Иски из-за того, что люди забрали свои депозиты незадолго до отзыва лицензий у ЦБ.

«Что по факту угрожает нашей национальной валюте? По факту все зависит, как всегда, от цен на энергоносители и действий ЦБ. Регулятор неоднократно понизил ключевую ставку, чтобы сдержать рост рубля, ведь стране, как экспортеру, невыгоден сильно дорогой рубль.

ЦБ постарается удержать его в пределах 56−64 рубля за доллар. Скорее всего, никаких «сюрпризов» в ближайшие годы не произойдет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, российские банки в январе 2018 года зафиксировали рост спроса на доллары среди населения: По данным крупнейших банков, за месяц граждане покупали на 10−15% больше американской валюты, чем в январе 2017 года. В отдельных случаях спрос на доллары доходил до 40−50%.

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