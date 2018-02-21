Atlantic Council: Гривну ждет девальвация, если Киев не выплатит долги

Киев, , 09:02 — REGNUM Гривну ожидает серьезная девальвация, если Украина не выплатит внешнюю задолженность в 2018 году, заявил эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, сообщает 21 февраля УНИАН.

По его словам, Киев должен выплатить в 2018 году около $7 млрд, а для этого у правительства Украины должны иметься достаточные резервы. На данный момент на Украине есть около $18 млрд международных резервов при минимально необходимых $15 млрд для того, чтобы удерживать валютную стабильность, сказал Аслунд.

Читайте также: МВФ в шоке: как забрать у Украины те деньги, которые она должна? Обзор

Он отметил, что Киев может привлечь также около $1 млрд в 2018 году путем размещения еврооблигаций. Тем не менее Украина должна внимательно следить за своими резервами, чтобы сохранить финансовую стабильность.

«Если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию (гривны — ИА REGNUM )», — подчеркнул Аслунд.

Напомним, долг Украины постоянно растет и уже достиг $77 млрд, причем с 2014 года госдолг страны вырос в 3,5 раза.

Читайте также: Еврореформы от Гройсмана: на Украине бастуют голодные шахтёры

Читайте ранее в этом сюжете: Государственный долг Украины достиг отметки $77 млрд

Читайте развитие сюжета: Правительство Украины снова занимает деньги