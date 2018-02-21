С пеной у рта: в Приангарье скрыли проблему с лекарствами

Иркутск, , 08:48 — REGNUM Настоящая словесная баталия развернулась между чиновниками и депутатами Заксобрания Иркутской области по поводу проблем с обеспечением лекарствами льготников. Первые винят во всем постоянные изменения, вносимые в закон о госзакупках, вторые утверждают, что очень частые изменения в законодательстве о закупочной деятельности «ни одному субъекту РФ не помешали вовремя отыграть аукционы». Первые в итоге обиделись и в ответ на намерение обратиться в прокуратуру заявили о задетых «чести и достоинстве сотрудников минздрава, главных врачей, врачей и пациентов». Успокаивала всех главврач областного онкодиспансера Виктория Дворниченко, которая как доверенное лицо президента России рассказала, что в этот «тяжёлый» месяц перед президентскими выборами нужны тишина и спокойствие. Подробности скандального обсуждения приводит ircity.ru.

Поводом для собрания депутатов и законодателей стал парламентский запрос, который направила в региональный минздрав депутат Законодательного собрания Иркутской области Анастасия Егорова. На восемь вопросов парламентского запроса министерство здравоохранения Иркутской области предоставило ответ на 13 листах.

Началось всё мирно. Министр здравоохранения глава Олег Ярошенко рассказал, что в Иркутской области насчитывается порядка 145−150 тысяч льготополучателей, ежегодное финансирование их лекарственного обеспечения из регионального и федерального бюджетов составляет 1,8−2,2 миллиарда рублей, выписывается 1,1−1,2 миллиона рецептов. Но после его заявления про постоянное превентивное изменение федерального законодательства в сфере организации закупок (в том числе и лекарственных препаратов), которое не может не влиять на выполнение определённых процедур, и после дополнения замминистра Елены Голенецкой про то, что количество жалоб и обращений пациентов в 2017 году по сравнению с 2016-м не увеличилось (в основном люди спрашивают о ценах на лекарства, порядке предоставления препаратов, их синонимической замене, распределении по аптекам), некоторые депутаты буквально вскипели.

Депутат Анастасия Егорова напомнила, что в 4-м квартале 2017 года граждане не получили лекарства, хотя деньги были выделены. Были высказаны претензии и по суммам заключённых контрактов на предоставление логистических услуг, а также по сумме в размере 41 миллион рублей, вернувшейся в федеральный бюджет. По её данным, число обращений граждан в Росздравнадзор по лекарствам за год выросло в два раза.

«Я хочу напомнить всем должностным лицам, присутствующим здесь и отсутствующим, в том числе и губернатору, что существует статья в Уголовном кодексе, которая говорит, что должностные лица, укрывающие обстоятельства, которые угрожают жизни и здоровью людей, подвергаются уголовному наказанию», — заявила депутат.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко в долгу не остался, весьма эмоционально высказавшись, что депутат Егорова вообще-то является членом комитета по сельскому хозяйству, и он не видит «движения депутата» в решении проблемы с финансированием строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Между тем, по мнению министра, людьми, работающими по 12−16 часов в день (вероятно, Ярошенко имел в виду себя и сотрудников своего министерства, прим. ИА REGNUM), делается колоссальная работа, и это всё не для того, чтобы они становились «заложниками личных амбиций и тщеславия данного депутата».

«Поэтому я бы поставил вопрос — и мы поставим перед комитетом по этике — о соответствии этого депутата статусу! Её право обращаться в Генпрокуратуру, мы же начнём с более доступных средств — защиты чести и достоинства сотрудников минздрава, главных врачей, врачей и пациентов!» — лютовал министр здравоохранения Олег Ярошенко.

За медицинскую общественность вступилась Виктория Дворниченко, которая как доверенное лицо президента России рассказала, что до Владимира Путина вся информация, в том числе о проблемах с обеспечением граждан лекарствами, «донесена», и сейчас, в этот «тяжёлый» месяц перед выборами, нужны тишина и спокойствие. Но депутаты Законодательного собрания Иркутской области решили по-своему.

Председатель заксобрания Сергей Брилка сообщил, что внимательно изучил материалы прошедшего комитета и поддержал решение направить их в Контрольно-счётную палату для проверки. Кстати, депутат Анастасия Егорова получила ответ Росздравнадзора, по данным которого на 19 февраля поступило уже 40 жалоб.

«Ситуация вышла из-под контроля, не был проведён аукцион, люди, лекарство для которых стоит 160 тысяч и им крайне необходимо, не могут его получить», — заявила Егорова. Парламентский запрос к Ярошенко планируется рассмотреть на следующей сессии, которая состоится в марте.

Напомним, власти Иркутской области и ранее агрессивно реагировали на жалобы по поводу отсутствия лекарств для льготников. СМИ, которые писали о проблеме, причисляли к диверсантам.

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Между тем информацией о том, что льготники Иркутской области могут ощутить перебои в поставках жизненно важных лекарственных препаратов, в конце января 2018 года заинтересовалась прокуратура. Причиной перебоев может стать тот факт, что в регионе до сих пор не определились с логистическим оператором, который возьмет на себя хранение и доставку льготных препаратов в аптеки.

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